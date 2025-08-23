Błaszczak i Cenckiewicz oskarżeni, zaginięcie pięciolatka, Ławrow o spotkaniu Putin-Zełenski

Prokuratura: interpretacja Błaszczaka nie wynika z analizy całości dokumentów Źródło: TVN24

1. Akt oskarżenia wobec Błaszczaka, Cenckiewicza i dwóch innych osób

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Błaszczakowi, Sławomirowi Cenckiewiczowi oraz dwójce byłych współpracowników byłego szefa MON - potwierdził portal tvn24.pl. Sprawa dotyczy ujawnienia w 2023 roku fragmentów wojskowego planu obronnego Polski "Warta". "Śledztwo w tej sprawie prowadziła Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie pod nadzorem prokuratora" - przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

2. Ławrow o spotkaniu Putina z Zełenskim

Spotkanie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego nie zostało zaplanowane - oznajmił szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Jak dodał, Putin jest gotowy spotkać się z Zełenskim, gdy będzie gotowy porządek obrad na szczyt.

"Rosja robi wszystko, aby uniemożliwić spotkanie" - skomentował Zełenski.

3. Szef NATO o incydencie pod Osinami

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlatyckiego Mark Rutte przekazał w piątek, że NATO pozostaje w kontakcie z Polską w sprawie ostatniego incydentu z dronem. - Polska powinna w jakiś sposób zareagować na tę sytuację - stwierdził.

Przypomnijmy: nocy z wtorku na środę pod Osinami na Lubelszczyźnie obiekt latający spadł na pole kukurydzy i eksplodował. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w pobliskich domach. W piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek powiedział, że to raczej nie był dron typu wabik.

4. Zaginął pięciomiesięczny Borys

Policjanci z Gliwic poszukują pięciomiesięcznego Borysa Pierzchały z Pryszowic. Jak przekazali, dziecko zostało zabrane przez 17-letnią matkę z pieczy zastępczej, "gdzie oboje przebywali". Policja wystosowała apel do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego chłopca lub jego matkę.

Kontaktować się można pod numerem telefonu 47 859 22 55 lub 112. "Każda, nawet z pozoru drobna informacja, może mieć kluczowe znaczenie" - podkreślili funkcjonariusze.

5. Skargi na wykładowcę Uniwersytetu Szczecińskiego. "Rosyjska agentura"

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego skarżą się na niestosowne zachowania swojego wykładowcy. W ich ocenie dr hab. Wojciech Krysztofiak od lat pozwala sobie na seksistowskie uwagi i inne nieodpowiednie komentarze.

Filozof uważa, że to próba odsunięcia go od egzaminowania, którą mogła zainspirować rosyjska agentura. Naukowiec był już karany dyscyplinarnie. Tym razem jednak uczelnia odmówiła rozpoznania zgłoszenia, bo było anonimowe.

