TO WARTO WIEDZIEĆ

Błaszczak i Cenckiewicz oskarżeni, zaginięcie pięciolatka, Ławrow o spotkaniu Putin-Zełenski

Mariusz Błaszczak
Prokuratura: interpretacja Błaszczaka nie wynika z analizy całości dokumentów
Źródło: TVN24
Jest akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Cenckiewiczowi, Mariuszowi Błaszczakowi oraz dwójce jego byłych współpracowników. Szef rosyjskiej dyplomacji wypowiedział się w sprawie spotkania Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Szef NATO oświadczył, że Polska "powinna zareagować" na incydent pod Osinami. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 23 sierpnia.

>> SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ

1. Akt oskarżenia wobec Błaszczaka, Cenckiewicza i dwóch innych osób

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Błaszczakowi, Sławomirowi Cenckiewiczowi oraz dwójce byłych współpracowników byłego szefa MON - potwierdził portal tvn24.pl. Sprawa dotyczy ujawnienia w 2023 roku fragmentów wojskowego planu obronnego Polski "Warta". "Śledztwo w tej sprawie prowadziła Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie pod nadzorem prokuratora" - przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Jest akt oskarżenia wobec Błaszczaka, Cenckiewicza i dwóch innych osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest akt oskarżenia wobec Błaszczaka, Cenckiewicza i dwóch innych osób

2. Ławrow o spotkaniu Putina z Zełenskim

Spotkanie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego nie zostało zaplanowane - oznajmił szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Jak dodał, Putin jest gotowy spotkać się z Zełenskim, gdy będzie gotowy porządek obrad na szczyt.

"Rosja robi wszystko, aby uniemożliwić spotkanie" - skomentował Zełenski.

Spotkanie Zełenskiego z Putinem. Ławrow o tym, co stoi na przeszkodzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spotkanie Zełenskiego z Putinem. Ławrow o tym, co stoi na przeszkodzie

3. Szef NATO o incydencie pod Osinami

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlatyckiego Mark Rutte przekazał w piątek, że NATO pozostaje w kontakcie z Polską w sprawie ostatniego incydentu z dronem. - Polska powinna w jakiś sposób zareagować na tę sytuację - stwierdził.

Szef NATO o wybuchu drona w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef NATO o wybuchu drona w Polsce

Świat

Przypomnijmy: nocy z wtorku na środę pod Osinami na Lubelszczyźnie obiekt latający spadł na pole kukurydzy i eksplodował. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w pobliskich domach. W piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek powiedział, że to raczej nie był dron typu wabik.

>> Reporter TVN24 pokazał miejsce upadku drona

4. Zaginął pięciomiesięczny Borys

Policjanci z Gliwic poszukują pięciomiesięcznego Borysa Pierzchały z Pryszowic. Jak przekazali, dziecko zostało zabrane przez 17-letnią matkę z pieczy zastępczej, "gdzie oboje przebywali". Policja wystosowała apel do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego chłopca lub jego matkę.

Kontaktować się można pod numerem telefonu 47 859 22 55 lub 112. "Każda, nawet z pozoru drobna informacja, może mieć kluczowe znaczenie" - podkreślili funkcjonariusze.

Szukają pięciomiesięcznego Borysa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szukają pięciomiesięcznego Borysa

Katowice

5. Skargi na wykładowcę Uniwersytetu Szczecińskiego. "Rosyjska agentura"

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego skarżą się na niestosowne zachowania swojego wykładowcy. W ich ocenie dr hab. Wojciech Krysztofiak od lat pozwala sobie na seksistowskie uwagi i inne nieodpowiednie komentarze.

Studenci skarżą się na wykładowcę. "Rosyjska agentura"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Studenci skarżą się na wykładowcę. "Rosyjska agentura"

Natalia Madejska

Filozof uważa, że to próba odsunięcia go od egzaminowania, którą mogła zainspirować rosyjska agentura. Naukowiec był już karany dyscyplinarnie. Tym razem jednak uczelnia odmówiła rozpoznania zgłoszenia, bo było anonimowe.

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

