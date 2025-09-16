Dron nad Warszawą, wizyta Srebrnego Lisa, runął sufit w kinie

Dron nad Belwederem. Rzecznik SOP o reakcji funkcjonariuszy Źródło: TVN24

1. Dron nad budynkami rządowymi w Warszawie

Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi i Belwederem w Warszawie - przekazał premier Donald Tusk.

Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Rzecznik SOP poinformował, że do zdarzenia doszło po godzinie 19, a cała akcja trwała kilka minut.

SOP zneutralizowała drona Źródło: Leszek Szymański/PAP

2. Srebrny Lis w Warszawie

Na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego MON w podwarszawskim Helenowie doszło do spotkania szefów MSZ Polski i Chin – Radosława Sikorskiego i Wanga Yi, zwanego Srebrnym Lisem. Była to pierwsza wizyta chińskiego ministra spraw zagranicznych w Polsce od sześciu lat, chociaż obaj politycy rozmawiali już wcześniej kilkukrotnie na różnych forach międzynarodowych.

Tego samego dnia Wang Yi spotkał się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Karol Nawrockim. Yi wyraził podczas rozmowy z Nawrockim nadzieję, że Polska odegra kluczową rolę w promowaniu "obiektywnego i racjonalnego postrzegania" Chin w Unii Europejskiej – przekazał w poniedziałek chiński resort dyplomacji, relacjonując spotkanie polityków w Warszawie.

3. Zawalił się podwieszany sufit w kinie

W galerii handlowej w Toruniu spadł podwieszany sufit. Ewakuowano około 1400 osób. Nie ma poszkodowanych. Centrum handlowe zostało zamknięte. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

"Zapewniamy, że bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest naszym absolutnym priorytetem. Regularnie prowadzimy przeglądy techniczne całego obiektu, a dzisiejsze zdarzenie będzie przedmiotem szczegółowego dochodzenia, aby zapewnić, że podobne sytuacje nigdy się nie powtórzą" – czytamy w oświadczeniu przedstawicieli galerii.

4. Amerykańscy obserwatorzy na manewrach Zapad-2025

Na ćwiczeniach Zapad-2025 nieoczekiwanie pojawili się amerykańscy obserwatorzy. Minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin przekonywał, że mogą zobaczyć wszystko, co zechcą.

Oprócz Amerykanów wśród obserwatorów z państw NATO są w tym roku jeszcze Węgrzy i Turcy.

5. Ekspert radzi, co zrobić, gdy zaskoczy nas alarm

Analityk bezpieczeństwa w rozmowie z tvn24.pl odpowiedział na szereg pytań, które mogą nam ułatwić reakcję w sytuacji zagrożenia.

Mariusz Marszałkowski wskazał między innymi, o czym warto pamiętać, jeśli w trakcie ogłoszenia alarmu jesteśmy daleko od domu, albo gdy zostaniemy nim zaskoczeni w nocy.

