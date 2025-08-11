Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Spięcie w sprawie KPO, kierowca wjechał w pielgrzymów, dwa ciała na posesji

Katarzyna Duber-Stachurska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Kontrowersje wokół środków z KPO. Przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy, nie boją się kontroli
Źródło: Katarzyna Kolenda-Zaleska/Fakty TVN
Wymiana zdań pomiędzy ministrą a byłą szefową PARP. Samochód wjechał w grupę pielgrzymów. Dwa ciała z ranami postrzałowymi na jednej posesji. Rozmowa Zełenskiego z Putinem - wiceprezydent USA o planach. Sąd wypuszcza na wolność znanego prawnika. Oto najważniejsze wydarzenia, o których warto dziś wiedzieć.

1. Wymiana zdań pomiędzy ministrą a byłą szefową PARP

Była prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wpisie na portalu LinkedIn odniosła się do trwającej dyskusji wokół wydawania środków z Krajowego Planu Odbudowy w programie dla sektora MŚP z branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia). Według niej to kierownictwo resortu funduszy ponosi odpowiedzialność za program skierowany do branży HoReCa z KPO, a także inne programy finansowane ze środków UE, które na bieżąco kontroluje.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w niedzielę odnosząc się do sprawy na portalu X wskazała, że według niej "fakty są takie", że Duber-Stachurska nie wysłała do niej w ciągu minionego roku żadnego pisma o nieprawidłowościach w programie.

Była szefowa PARP o "odpowiedzialności za KPO". Ministra reaguje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Była szefowa PARP o "odpowiedzialności za KPO". Ministra reaguje

"Za realizację programów są odpowiedzialni PARP i operatorzy. Zgodnie z umową to ich rolą jest dopilnowanie, aby dotacje były przyznawane zgodnie z regulaminem" - zaznaczyła szefowa MFiPR.

"Przyznaje to zresztą sama Pani Prezes. Pisze, że zlecając kontrole PARP-owi zleciłam ją osobom, które zajmowały się programem. Dlatego teraz oprócz kontroli PARP-u jest też kontrola Ministerstwa. Powiedziałam, że mysz się nie prześliźnie i tak będzie" - dodała Pełczyńska-Nałęcz.

Zapewniła, że nie zamierza ferować wyroków przed wynikami kontroli, ani "piętnować" ludzi na podstawie doniesień medialno-twitterowych. "Skontrolujemy, będą nieprawidłowości - twardo rozliczymy. Kropka" - zaznaczyła.

2. Samochód wjechał w grupę pielgrzymów

Około godziny 18 w miejscowości Grobla 54-letni mężczyzna kierujący oplem najechał na tył poruszających się drogą powiatową uczestników pielgrzymki - przekazała rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadkomisarz Aneta Sobieraj. Pielgrzymi szli do Częstochowy. Była to grupa z Diecezji Radomskiej.

Samochód wjechał w pielgrzymów. Są ranni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Samochód wjechał w pielgrzymów. Są ranni

Łódź

Kierowca samochodu został zatrzymany. Miał około 1,3 promila alkoholu we krwi.

Poszkodowanych zostało 10 osób, które zostały przetransportowane do szpitali w Końskich, Łodzi, Radomsku, Częstochowie i we Włoszczowie. Jak podał, wśród rannych jest 2,5-letnie dziecko. Część z tych osób, jak podał, doznały złamań i uszkodzeń kończyn.  

3. Dwa ciała z ranami postrzałowymi

Na jednej z posesji w Elblągu w zapakowanym aucie odnaleziono ciało kobiety z raną postrzałową. Jej tożsamość została potwierdzona. Oprócz niej, na tej samej posesji, znaleziono ciało jej męża.

Dwa ciała z ranami postrzałowymi. Policja bada sprawę śmierci małżeństwa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwa ciała z ranami postrzałowymi. Policja bada sprawę śmierci małżeństwa

Trójmiasto

Pod nadzorem prokuratora pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy wyjaśniają przyczyny śmierci małżeństwa.

4. Rozmowa Zełenskiego z Putinem? Wiceprezydent USA o planach

Na piątek 15 sierpnia zapowiedziane zostało spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina, które ma się odbyć na Alasce i będzie dotyczyć wojny w Ukrainie. Nie jest jasne, czy w spotkaniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wiceprezydent USA o planach bezpośredniej rozmowy Zełenskiego z Putinem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wiceprezydent USA o planach bezpośredniej rozmowy Zełenskiego z Putinem

Świat

Wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla amerykańskiej stacji telewizyjnej Fox News, nagranym przed ogłoszeniem szczytu Trump-Putin na Alasce, wyjawił, że trwają prace nad ustaleniem daty, kiedy Putin, Zełenski i Trump mogliby się spotkać i omówić temat zakończenia wojny.

- Muszę przekazać prezydentowi ogromne uznanie, ponieważ to przełom w amerykańskiej dyplomacji. Jeśli cofniesz się w czasie, ta wojna trwa już ponad trzy lata (...) i nie nastąpił żaden znaczący przełom. A my przez sześć miesięcy (...) intensywnie pracowaliśmy nad przełamaniem impasu. Jednym z najważniejszych impasów było to, że Władimir Putin powiedział, że nigdy nie spotka się z Zełenskim, przywódcą Ukrainy. I prezydentowi teraz udało się to zmienić - stwierdził Vance.

5. Sąd wypuszcza na wolność znanego prawnika

Zatrzymanie przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego profesora Waldemara G., w kwietniu ubiegłego roku, wstrząsnęło światem prawniczym. Dopiero teraz - po sporządzeniu przez prokuraturę aktu oskarżenia w czerwcu - stołeczny Sąd Apelacyjny zgodził się zmienić aresztu na poręczenie majątkowe.

W chwili zatrzymania Waldemar G. był znanym prawnikiem, rektorem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, wykładowcą toruńskiej uczelni Tadeusza Rydzyka, który z sukcesem prowadził własną kancelarię.

Sąd wypuszcza na wolność znanego prawnika. Po 15-miesięcznym areszcie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sąd wypuszcza na wolność znanego prawnika. Po 15-miesięcznym areszcie

W szczytowym momencie swojej zawodowej kariery reprezentował rząd Mateusza Morawieckiego w postępowaniach przed Trybunałem Unii Europejskiej w Luksemburgu. 

Według dowodów zebranych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, pod nadzorem podkarpackiego pionu przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej, równolegle prowadził przestępczą działalność. Pomagały mu dwie współpracownice, które również zostały objęte aktem oskarżenia.

Autorka/Autor: mm/ads

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/@MFIPR_GOV_PL

