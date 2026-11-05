To warto wiedzieć Sukces demokratów w USA, Zgromadzenie TK, prezent dla Karola Nawrockiego Adam Styczek |

CNN i NBC: demokraci zdobywają Senat i przejmują pełną kontrolę nad Kongresem Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: OLGA FEDOROVA/PAP/EPA

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Demokraci przejmują obie izby Kongresu

Partia Demokratyczna odniosła zdecydowane zwycięstwo w wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych - wynika z prognoz opartych na wstępnych wynikach.

Wynik demokratów znalazł się na czołówkach światowych mediów. Piszą one o "miażdżącym zwycięstwie", "politycznym zwrocie", "niebieskiej fali" i "bolesnej" porażce Donalda Trumpa.

Kolejne Zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapowiedziała na 10 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Wskazała, że sędziowie zajmą się "kwestiami administrowania" Trybunałem i "sposobem wyznaczania składów". - Żeby była pewność i gwarancja, że sprawy i składy sądów do rozpoznania spraw są wyznaczane zupełnie bezstronnie, wedle ustalonych zasad - przekonywała.

Waldemar Żurek ma prezent dla Karola Nawrockiego

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, w opublikowanym wieczorem nagraniu w mediach społecznościowych, powiedział, że urząd prezydenta to nie jest kibicowska ustawka, a Trybunał Konstytucyjny to nie jest stadion.

Zapowiedział też, że przekaże egzemplarz konstytucji do kancelarii prezydenta z "zaznaczonymi" czterema przepisami: artykułami 10, 126, 173 i 194.

Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe w listopadzie pozostaną na niezmienionym poziomie - poinformował Narodowy Bank Polski.

Rynek spodziewa się jednak podwyżek, co już teraz przekłada się na oprocentowanie niektórych kredytów - wynika z analizy portalu Rankomat.pl.

Mróz zbliża się do Polski

Polska znajduje się pod wpływem klina wyżowego, związanego z rozległym antycyklonem (wyżem) Klaus znad Morza Północnego. Z północy napływa do nas umiarkowane chłodne powietrze polarne morskie.

Z każdym kolejnym dniem będzie robić się chłodniej. Miejscami na termometrach zobaczymy zaledwie kilka stopni. W wielu regionach pojawią się mgły, które mogą utrzymywać się nawet do południa.

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Przenoszenie z podstawówki do podstawówki. Drugi raz. Trzeci. Sprawa w sądzie rodzinnym. Druga sprawa. Trzecia. Czwarta. Umorzenie. Umorzenie. Umorzenie. Znieważanie sędziów. Obrażanie nauczycieli. Nadzór kuratora. Piąta sprawa o pobicie - w toku. I na końcu morderstwo? Nie. Po morderstwie jeszcze zagraniczna wycieczka szkolna dla najlepszych uczniów.

Więcej na ten temat przeczytasz w tekście Małgorzaty Goślińskiej: