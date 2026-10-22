TO WARTO WIEDZIEĆ Sebastian M. skazany, obiekty latające na Podkarpaciu, Wołodymyr Zełenski za "zamrożeniem" wojny Oprac. Adam Styczek |

Sebastian M. uznany za winnego. Sąd skazał go na 8 lat więzienia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marian Zubrzycki

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Sebastian M. skazany

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim uznał Sebastiana M. za winnego i skazał na osiem lat więzienia. Mężczyzna pędząc BMW z prędkością ponad 300 kilometrów na godzinę, uderzył w samochód jadący przed nim. W wyniku tego zdarzenia zginęły trzy osoby, w tym pięcioletnie dziecko.

Osiem lat więzienia to najwyższa kara przewidziana w Kodeksie karnym za zarzucany czyn. Sędzia orzekająca przyznała, że należy rozważyć zasadność surowszej odpowiedzialności karnej dla osób wykorzystujących drogi publiczne do rajdowania.

Sebastian M. na sali Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Źródło zdjęcia: PAP/Marian Zubrzycki

Obiekty latające na Podkarpaciu

Na terenie niezamieszkałej posesji w Lubaczowie na Podkarpaciu znaleziono przedmiot przypominający drona. Teren zabezpieczyła policja, na miejsce skierowano także Żandarmerię Wojskową. Nikomu nic się nie stało. Ewakuowano mieszkańców pobliskich domów.

Później pod Tarnobrzegiem Żandarmeria Wojskowa wraz z innymi służbami zabezpieczyła miejsce upadku ćwiczebnego płatowca należącego do żołnierzy wojsk sojuszniczych jednego z państw NATO. Według policji był to nieuzbrojony dron norweskiego wojska, które prowadzi ćwiczenia na pobliskim poligonie.

Wołodymyr Zełenski za "zamrożeniem" wojny

Wołodymyr Zełenski był pytany w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News, czy zgodziłby się na porozumienie pokojowe z Rosją, które "zamroziłoby" wojnę na obecnej linii frontu. Potwierdził i ocenił, że jest to "realny sposób na zakończenie konfliktu".

Dodał, że zawieszenie broni powinno być punktem wyjścia, a następnie powinny odbyć się rozmowy, na których omawiane byłoby gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA. Ukraiński prezydent mówił też o prowadzeniu negocjacji z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa oraz rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Radosław Sikorski i Marcin Kierwiński reagują na decyzję w sprawie UPA

Radni Lwowskiej Rady Obwodowej zdecydowali o ogłoszeniu 2027 roku rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Ołeha Olżycza.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że podpisał wniosek o wpisanie na listę osób niepożądanych w Polsce autora pomysłu, Swiatosława Szeremeta. Później dodał, że wniosek dotyczyć będzie całej strefy Schengen. Szef MSWiA Marcin Kierwiński potwierdził, że radny został wpisany do rejestru i otrzymał zakaz wjazdu do Schengen.

Donald Tusk podpisał wniosek o nominację Andrzeja Domańskiego na wicepremiera

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej przed wylotem do Indii i Wietnamu poinformował, że podpisał wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego o nominowanie ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera.

Prezydent pytany w środę przez reporterkę TVN24 o nominację Domańskiego na wicepremiera, nie odpowiedział wprost.

Dzień wcześniej Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wyrażenie wotum nieufności wobec Domańskiego.

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