Trwają poszukiwania 57-latka podejrzanego o zabójstwo córki i zięcia. Piąta doba obławy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wtorek jest piątą dobą obławy za 57-letnim Tadeuszem Dudą, podejrzewanym o podwójne zabójstwo i próbę usiłowania zabójstwa w Starej Wsi koło Limanowej. Na miejscu funkcjonariusze sprawdzają teren, a także posesje mieszkańców. Samochody wjeżdżające i wyjeżdżające ze wsi są kontrolowane.

Małopolska Policja uruchomiła specjalną całodobową infolinię. "Jeśli masz informacje, które mogą pomóc policjantom w zatrzymaniu poszukiwanego - zadzwoń pod numer: 47 83 58 690. Każda informacja będzie natychmiast weryfikowana" - poinformowała policja. Informatorzy mają zagwarantowaną całkowitą anonimowość.

- Skoncentrowaliśmy się na masywie leśnym: monitorujemy teren, utrzymana jest kontrola drogowa. Policjanci przeszukują las i posesje - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka prasowa małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło. Jak podkreśliła, z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyzna nie ma większych zapasów jedzenia i picia, więc może chcieć takie zdobyć.

Sprowadzono wojskowego drona i ogromne reflektory

Przeszukiwany teren obejmuje kilkaset hektarów i - jak poinformowała policjantka – jest terenem trudnym, górzystym.

- Pojawiły się ogromne reflektory o bardzo dużej mocy. One mogą oświetlać bardzo dużą ilość terenu. Funkcjonariusze mówią, że reflektory te mogą na kilometr dostarczyć dużą ilość światła - poinformował reporter TVN24 Maciej Stasiński.

Rano nastąpiła zmiana policjantów pracujących w nocy. - Staramy się, aby byli w pełni skoncentrowani - powiedziała rzeczniczka. Łącznie na miejscu jest kilkuset funkcjonariuszy z całego kraju.

W poszukiwania zaangażowany jest wojskowy dron bayraktar.

Trwa kolejna doba poszukiwań sprawcy zabójstwa dwóch osób.⚠️



Wczoraj odbyła sie odprawa sztabu operacji poszukiwawczej.



Mając na względzie https://t.co/vKeOm6mq7l. trudny teren poszukiwań, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń polecił komendantowi @kwpkrakow skierowanie… pic.twitter.com/AS5hoF9Q3Z — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 30, 2025 Rozwiń Źródło: X

Policja: poszukiwany jest niebezpieczny, ma broń

Policja nieustannie apeluje do grup młodych ludzi, żeby nie przyjeżdżali w miejsce prowadzonych działań. - Jak dojdzie do konfrontacji, to możemy nie być w stanie zareagować tak, by ochronić te grupy beztroskich ludzi. Poszukiwany jest niebezpieczny. Ma broń - zaznaczyła podinsp. Cisło.

Poszukiwany Tadeusz Duda w piątek miał postrzelić swoją teściową. Następnie udał się na oddaloną o ok. pół kilometra posesję 26-letniej córki. Tam śmiertelnie postrzelił ją i 31-letniego zięcia. W domu była roczna córka małżeństwa – nic się jej nie stało. Teściowa 57-latka jest w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym.

Policja podczas poszukiwań podejrzanego o zabójstwo córki i zięcia Źródło: Grzegorz Momot/PAP/EPA

W niedzielę policja poinformowała, że w sobotę wieczorem policjanci w rejonie zabudowań w Starej Wsi zauważyli mężczyznę, który posturą przypominał poszukiwanego. Strzelił on w kierunku policjantów i uciekł do lasu. Nikt nie został ranny.

ZONACZ REPORTAŻ "UWAGI" TVN: W strzelaninie stracił brata i bratową: Ona biegła do mnie z dzieckiem

Policja zdementowała też podaną wcześniej informację, że 57-latek był raz jeszcze widziany w niedzielę rano. Wyjaśniła też, że słyszane rano strzały to były petardy użyte przez jednego z mieszkańców w celu spłoszenia dzikich zwierząt.

W odpowiedzi, w niedzielę wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wydał czasowy zakaz używania środków pirotechnicznych na terenie gminy Limanowa (chodzi o gminę miejską i wiejską).

List gończy

Prokuratura wydała list gończy za mężczyzną, a sąd nakaz tymczasowego, 14-dniowego aresztowania dla 57-latka. Grozi mu dożywocie.

Mężczyzna miał dozór policyjny i zakaz kontaktowania się z rodziną. Miał zarzuty znęcania się nad osobami najbliższymi. Dzień przed tragedią zapoznał się z aktami prowadzonego przeciwko niemu postępowania.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo