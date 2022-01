Wiceminister Woś: nie wiem, co to jest Pegasus

Nie wiem, o jaki system pan pyta. Nie mam wiedzy, co to może być za system - tak na pytania o Pegasusa odpowiadał kilka dni temu wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" napisała, że Woś odgrywał ważną rolę w przekazaniu CBA środków na zakup Pegasusa w 2017 roku.

Ponadto - podaje "Wyborcza" - to Woś wystąpił do Ministerstwa Finansów o zgodę na przeznaczenie 25 milionów złotych z Funduszu na "inne działania", mające "służyć zapobieganiu przestępczości". Wiceminister był też podpisany pod przelewami z Funduszu Sprawiedliwości do CBA.