Kwaśniewski: władza, która ma czyste sumienie, nie powinna się obawiać komisji śledczej

Kwaśniewski: ta władza jest bezwzględna w swoim działaniu

- Źle to świadczy, to znaczy, że nie respektuje zasad demokracji, że jest bezwzględna w swoim działaniu i że nie chce tej sprawy wyjaśnić - powiedział. - Myślę, że to jest najważniejsze, żeby w ramach istniejących możliwości, niedoskonałych, przede wszystkim poprzez komisję śledczą parlamentu, rzecz wyjaśnić - dodał.

Zdaniem byłego prezydenta rządzący mogą nie chcieć komisji śledczej, ponieważ stwierdzili, że "ta metoda bagatelizowania, ironizowania, póki co się sprawdzała". - Przypominam o tym, co dzieje się od wielu już miesięcy z mailami wymienianymi między szefem kancelarii premiera, panem Dworczykiem, premierem, doradcami. Szybko stworzono taką legendę, że to zostało wykradzione przez służby rosyjskie, w związku z czym nie wiadomo, co to jest, co jest zmanipulowane i w ogóle patriotycznie to jest o tym nie rozmawiać, a na pewno tego nie komentować, podczas gdy okazuje się, że pewnie sto procent tych wiadomości jest prawdziwych i trudno mówić tu o jakiejkolwiek manipulacji - wskazywał Kwaśniewski.