Krzysztof Brejza inwigilowany. Komentarz eksperta Citizen Lab

John Scott-Railton, ekspert instytucji Citizen Lab, która badała hakowanie telefonu Krzysztofa Brejzy, powiedział w rozmowie z Michałem Sznajderem z TVN24, że "to jest nadzwyczajna intensywność inwigilacji". - To wygląda, jak gdyby był monitorowany właściwie bez przerwy w tym czasie - dodał. Mówił, że od lat bada "przypadki hakowania w wykonaniu dyktatorów i autokratów", ale "niezwykle niepokojącym jest zobaczyć takie coś w europejskiej demokracji".

Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza poinformował, że padł ofiarą inwigilacji za pomocą oprogramowania Pegasus. Nastąpiło to w 2019 roku, w czasie, kiedy Brejza był szefem kampanii KO przed wyborami parlamentarnymi. Wcześniej Citizen Lab podało, że inwigilowani byli mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Ekspert Citizen Lab: to jest nadzwyczajna intensywność inwigilacji

O tej sprawie mówił w rozmowie z Michałem Sznajderem John Scott-Railton, starszy ekspert Citizen Lab przy Uniwersytecie w Toronto, czyli instytucji, która zajmowała się badaniem telefonu senatora.

- Śledztwo w tej sprawie ujawniło intensywny proces hakowania. W sumie, na urządzeniach Krzysztofa Brejzy, naliczono co najmniej 33 osobne sytuacje, w których doszło do hakowania, w roku 2019. To jest nadzwyczajna intensywność inwigilacji. To wygląda, jak gdyby był monitorowany właściwie bez przerwy w tym czasie. To, kiedy doszło do tego procederu, jest niezwykle niepokające. Polska oraz inne demokracje opierają się na praworządności oraz na uczciwych i wolnych wyborach. Fakt, że doszło do tak rozległego hakowania w trakcie zaciętych wyborów, jest bardzo niepokojący - powiedział badacz.

- Jak rozumiemy, klienci-użytkownicy Pegasusa w postaci rządów, gromadzą odpowiednie bazy danych - należy założyć, że wśród spisanych danych jest to, kto był obiektem tych operacji, kiedy to miało miejsce, kiedy miała miejsce infekcja. To niezwykle istotny materiał dla każdego śledztwa. W tym konkretnym przypadku jestem zatroskany o to, by takie materiały były zachowane - mówił dalej John Scott-Rialton.

Ekspert Citizen Lab: niezwykle niepokojącym jest zobaczyć takie coś w europejskiej demokracji

- Takie śledztwo, jak nasze, może jednoznacznie wykazać, że doszło do inwigilacji telefonu. Ale zrozumienie kto to zrobił, kto wydał rozkaz i kto mógł o tym wiedzieć, to musi być efektem ustaleń dziennikarskich oraz niezależnych śledztw w Polsce - kontynuował Scott-Rialton.

- Od lat badaliśmy przypadki hakowania w wykonaniu dyktatorów i autokratów. Widzieliśmy, jak wykorzystują oraz manipulują materiałami, które zdobyli w ten sposób, by osiągnąć swoje cele. Lata temu badaliśmy takie przypadki w Rosji, ataków wobec społeczeństwa obywatelskiego. Dochodziło do modyfikacji zdobytych materiałów. Pamiętam, gdy wówczas myślałem sobie - "aha, to jest narzędzie dykatur". Tak działa dezinformacja. Niezwykle niepokojącym jest zobaczyć takie coś w europejskiej demokracji - powiedział.

Ekspert: musimy zrozumieć, kto wykorzystuje oprogramowanie Pegasus

Scott-Rialton mówił także, że dochodzenie w sprawie tego, kto jest odpowiedzialny za inwigilację, składa się z kilku elementów.

Podkreślił, że trzeba zrozumieć, kto wykorzystuje oprogramowanie Pegasus w Polsce, skąd czerpie instrukcje jak z tego korzystać, ile za to zapłacił, na których urządzeniach to zostało zainstalowane - wyliczał.

Jak mówił dalej, istotne będzie, aby dowiedzieć się, do czego te zainfekowane urządzenia były wykorzystywane, przez kogo i kiedy. Scott-Rialton dodał, że nie chodzi tu tylko o to, kto bezpośrednio zajmował się hakowaniem, siedząc przy klawiaturze, ale też do kogo trafiały materiały ze zhakowanych urządzeń i czemu to służyło.

Scott-Rialton: zbadanie tej sprawy to będzie test dla norm unijnych dotyczących demokracji

- Zestawienie naszych ustaleń, że doszło do wielokrotnych infekcji w roku 2019 z tym, że najwyraźniej doszło do wykradzenia korespondencji i wykorzystania jej w kampanii dezinformacyjnej, jest szokujące. Dlatego tak ważne jest, by doszło do niezależnego śledztwa w tej sprawie - mówił dalej ekspert Citizen Lab.

- Myślę, że kluczowe jest to, by Unia Europejska, której fundamentem są demokratyczne i uczciwe wybory, potraktowała to bardzo poważnie i by zostało to zbadane do samego końca - zanzaczył.

Rozmówca Michała Sznajdera dodał, że wyjaśnienie spraw dotyczących nadużywania technologii pozwalającej na inwigilację "będzie testem dla norm unijnych dotyczących demokracji".

Autor:mjz/tr

Źródło: TVN24