Henryk Kowalczyk o komisji śledczej w sprawie Pegasusa: niestety nie da się z informacji niejawnych zrobić teatru. To próżny pomysł

Nie poprę sejmowej komisji śledczej w sprawie inwigilacji Pegasusem, ponieważ "ten wniosek tak naprawdę będzie tylko opowiadaniem beletrystyki - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Dodał, że jeśli to są informacje niejawne, to może to zbadać tylko komisja do spraw służb specjalnych.

Lider PO Donald Tusk zadeklarował w czwartek poparcie dla projektu Kukiz'15 w sprawie powołania komisji śledczej w sprawie inwigilacji, której zakres prac miałby objąć lata 2005-2021. Przekazał , że pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej znajdą się podpisy nie tylko PO, ale także: Kukiz’15, Lewicy, Polski 2050, Konfederacji i PSL.

Kowalczyk: nie poprę komisji śledczej w sprawie inwigilacji

Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapytany w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24, czy poprze taką komisję śledczą, powiedział, że nie poprze, dlatego, że "ten wniosek tak naprawdę będzie tylko opowiadaniem beletrystyki".

Ocenił, że "jeśli to są informacje niejawne, może to zrobić tylko i wyłącznie komisja do spraw służb specjalnych". - Na niejawnych posiedzeniach może to zbadać - dodał.

- Komisja śledcza właściwie działa po to, żeby ujawnić i żeby robić teatr. Niestety nie da się z informacji niejawnych zrobić teatru, więc jest to całkowicie próżny pomysł - powiedział Kowalczyk.

Dodał, że jeśli Pegasus "był stosowany wobec kogokolwiek, nieważne, skąd kto jest, z opozycji czy z koalicji, i na to wyraził sąd zgodę, to znaczy, że miał podstawy do tego". Na uwagę, że sądy nie są informowane, czy to będzie Pegasus, opowiedział: nie przesadzajmy, wiedzą, komu wydają i na jakiej podstawie zgodę na podsłuchy, jeśli jest uzasadnione podejrzenie przestępstwa.

Pytany, czy to nie ma znaczenia, czy to jest Pegasus czy zwykłe podsłuchy, Kowalczyk odparł: - "a co to ma za znaczenie, jakim systemem prowadzone są czynności operacyjne?". Na uwagę, że Pegasus jest bardzo inwazyjnym systemem, minister ocenił, że "nie ma to żadnego znaczenia". - Jeśli ktoś jest uczciwy, to nie ma się czego obawiać, tym bardziej, jeśli na wszelkie działania operacyjne sąd wyraża zgodę - dodał.

Autor:js/kab