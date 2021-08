Paweł Kukiz za lex TVN. Arkadiusz Jakubik komentuje

Arkadiusz Jakubik o Pawle Kukizie: nie jestem w stanie zrozumieć, co się stało z tym człowiekiem

Powiedział, że "jest zażenowany tym, co wyprawia Paweł Kukiz jako poseł i jako człowiek - postać, na której muzyce z lat 80. się wychowywałem, osoba, która walczyła o wolność i demokrację w tym kraju".

- Nie jestem w stanie zrozumieć, co się stało z tym człowiekiem, że dzisiaj zachowuje się tak haniebnie. Mam nadzieję, że Paweł Kukiz sam, bez towarzystwa z branży muzycznej, nie wejdzie już na scenę. Myślę, że po tym, co zrobił, to jajka i śmierdzące pomidory poleciałyby na scenę. Przykro i smutno - podsumował aktor.