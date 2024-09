Patrolują w nocy, po cichu. Strzegą powodzian przed szabrownikami

- Oni znajdują się właśnie w takich miejscach, gdzie do określonych zagrożeń może dojść. To wynika z ustaleń prowadzonych wspólnie z policją. My te działania wspomagamy i obecność żandarmów ma działać prewencyjnie, odstraszająco na potencjalnych szabrowników. Jednocześnie żandarmi są widoczni dla mieszkańców, którzy pozostali w swoich domostwach, więc mają oni zapewniony bezpośredni dostęp do służb i są w stanie w każdym momencie poinformować o tym, czy dzieje się coś złego w rejonie ich miejsca zamieszkania - mówił kapitan.