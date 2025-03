PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu Konfederacji Źródło: TVN24

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego Konfederacji za wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Komisja nie nadała biegu pismu pełnomocnika finansowego komitetu PiS w spawie skierowania do prokuratury zawiadomienia w sprawie ministra finansów. Oznacza to, że sprawa pozostaje bez rozpoznania.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Państwowa Komisja Wyborcza podpisała obwieszczenie o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu w okręgu nr 33 w Krakowie, które wygrała bezpartyjna, ale popierana przez: KO, PSL i Lewicę Monika Piątkowska, zdobywając 50,14 proc. głosów.

PKW odrzuciła sprawozdanie Konfederacji

Ponadto PKW jednogłośnie - z wyjątkiem nieobecnego Macieja Klisia - podjęła decyzję o odrzuceniu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość za wybory do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 roku.

Marciniak mówił, że powodem odrzucenia było złożenie sprawozdania po terminie. Dodał, że w tej sytuacji można mówić o "wysokiej niefrasobliwości" osób odpowiedzialnych za jego złożenie.

- Skutek wynikający z kodeksu wyborczego jest jednoznaczny. Takie sprawozdanie podlega odrzuceniu i powoduje określone skutki, czyli pozbawienie dotacji, jak i subwencji - dodał przewodniczący PKW.

Partia może złożyć skargę na tę decyzję do Sądu Najwyższego.

Na poniedziałkowym posiedzeniu PKW przyjęła sprawozdania sześciu komitetów: KW Konfederacja Korony Polskiej, KKW PolExit Niepodległość, KW Normalny Kraj, KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, KWW "Razem Dla Wspólnoty" oraz KWW Głos Silnej Polski.

PKW zarejestrowała również dwóch kolejnych kandydatów na prezydenta - Rafała Trzaskowskiego (prezydenta Warszawy i kandydata KO) oraz bezpartyjnego Artura Bartoszewicza. Dotychczas zarejestrowano kandydatury Grzegorza Brauna (członka Konfederacji Korony Polskiej) i Sławomira Mentzena (członka Konfederacji Wolność i Niepodległość).

Pismo pełnomocnika PiS-u

Członkowie PKW zajęli się też kwestią pisma pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, który apelował do PKW o skierowanie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Decyzją większości (5 głosów "za", 2 "przeciw", jeden się wstrzymał), Komisja nie nadała pismu dalszego biegu; oznacza to, że sprawa pozostaje bez rozpoznania. Jak przekazał rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki, PKW nadmieniła jednocześnie, że zgłoszenie dotyczące ewentualnego niedopełnienia obowiązku przysługuje również komitetowi i - tym samym - partii.

W skierowanym do PKW piśmie Prawo i Sprawiedliwość wskazało, że - choć 30 grudnia 2024 roku komisja, po decyzji (nieuznawanej - red.) Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, ostatecznie przyjęła odrzucone wcześniej sprawozdanie komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych 2023 roku- minister finansów nie wykonuje tej uchwały PKW i PiS nie otrzymał pełnej kwoty środków z budżetu. W związku z tym pełnomocnik tej partii zwrócił się do PKW o skierowanie do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez ministra finansów.

Brak decyzji PKW

10 marca PKW odroczyła decyzję w sprawie pisma. Zasiadający w Komisji Paweł Gieras wnosił wówczas, by pismo pełnomocnika PiS pozostawić bez rozpoznania.

Minister finansów mówił z kolei w ubiegłym tygodniu, że wniosek PiS jest "zupełnie bezpodstawny". Andrzej Domański podkreślił też, że z decyzją w kwestii wypłaty środków dla PiS, czeka na wykładnię uchwały PKW. "30 grudnia PKW przyjęła uchwałę, która jest wewnętrznie sprzeczna, która jest uchwałą warunkową" - podkreślił Domański.

Wybory prezydenckie

PKW przyjęła też w poniedziałek trzy zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych: Roberta Śledzia (prezes partii Polski Interes Narodowy), Adama Nawary (członek Polski Liberalnej Strajk Przedsiębiorców) oraz Grzegorza Kołka z Częstochowy.

Z wykazu dostępnego na stronie PKW wynika, że dotychczas zarejestrowano 37 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Zarejestrowane zostały komitety: popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, Magdaleny Biejat (wicemarszałkini Senatu, kandydatki Lewicy), Marka Jakubiaka (posła koła Wolni Republikanie), Macieja Maciaka (związanego z Włocławkiem lidera Ruchu Dobrobytu i Pokoju), Marka Wocha (kandydata Bezpartyjnych Samorządowców), Sławomira Mentzena (posła, kandydata Konfederacji), Rafała Trzaskowskiego (prezydenta Warszawy i kandydata KO).

Zarejestrowane zostały również komitety: Grzegorza Brauna (europosła wykluczonego z Konfederacji), Szymona Hołowni (marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi), Adriana Zandberga (posła, kandydata partii Razem), Wiesława Lewickiego (lidera partii Normalny Kraj), Wojciecha Papisa (kandydat Bezpartyjnych), Romualda Starosielca (kandydat Ruchu Naprawy Polski) i kandydata Polski Liberalnej Przedsiębiorców PL Pawła Tanajno.

Zarejestrowane są także komitety: Krzysztofa Stanowskiego (dziennikarza), Dawida Jackiewicza (b. ministra skarbu państwa w rządzie Beaty Szydło), Aldony Skirgiełło (kandydatki Samoobrony, znanej z programu "Żony Podlasia"), Dominiki Jasińskiej (trenerki Porozumienia Bez Przemocy i mediatorki), Joanny Senyszyn (b. posłanki SLD, ekonomistki, nauczycielki akademickiej), Krzysztofa Tołwińskiego (kandydata partii Front, b. wiceministra skarbu państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i b. posła PiS) oraz Piotra Szumlewicza (przewodniczącego Związkowej Alternatywy).

Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych

PKW przyjęła też dotychczas zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów: Eugeniusza Maciejewskiego (prezesa partii PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów), Katarzyny Cichos (doktor nauk prawnych, inicjatorka Platformy Rozwoju Polski), Jana Kubania (prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego), Włodzimierza Rynkowskiego (przewodniczącego partii Związek Słowiański), Marcina Bugajskiego (politologa), Artura Bartoszewicza (ekonomisty), Kamila Całek (działacza społecznego, politycznego i sportowego), Jolanty Dudy (finansistki), Krzysztofa Andrzeja Sitko (Alternatywa Społeczna), Marty Ratuszyńskiej (Dobry Radom), Sebastiana Rossa, Stanisława Żółtka (PolExit) i Jakuba Perkowskiego (Federacja dla Rzeczypospolitej).