Dwa okręty podwodne Marynarki Wojennej wycofane. Został jeden w remoncie

Cztery osoby stanęły we wtorek przed sądem w sprawie śmierci nastolatek w escape roomie w Koszalinie (województwo zachodniopomorskie). Pięć 15-latek, świętujących urodziny jednej z nich, nie mogło wyjść z pokoju-pułapki podczas pożaru. Miłosz S., jeden z oskarżonych, rozpoczął odczytywanie swojego 36-stronicowego oświadczenia. Mężczyzna - który na sali rozpraw pojawił się w kominiarce - nie przyznaje się do winy i podkreśla: - Z tą tragedią będę żył do końca życia, to moja osobista Golgota.