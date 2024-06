Na godzinę 20:00 w czwartek zaplanowano orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Zgodnie z zapowiedzią ministra Wojciecha Kolarskiego przemówienie głowy państwa ma dotyczyć zbliżający się wyborów do europarlamentu.

"W czwartek, 6 czerwca o godz. 20:00 Prezydent RP Andrzej Duda wygłosi orędzie, w którym będzie zachęcał Polki i Polaków do udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, odbywających się 9 czerwca" - poinformował za pomocą X (dawniej Twitter – red.) Kolarski. Prezydencki minister dodał, że "prezydent jest przekonany, że wysoka frekwencja daje silny mandat do skutecznego zabiegania o polskie sprawy w Unii Europejskiej".

O tym, jak niezwykle ważne są nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego Andrzej Duda mówił też podczas poniedziałkowej wizyty w Grodzisku Wielkopolskim. - Niewykluczone, że Europa będzie się w ciągu najbliższych lat przekształcała w sensie ustrojowym. Niezwykle ważne jest to, aby zasiadali tam ludzie, którzy rozumieją politykę, znają się na polityce, mają doświadczenie polityczne, nie mają kompleksów, umieją rozmawiać, negocjować i wiedzą, co to znaczy wchodzić ze swoim, kiedy rozgrywają się interesy wielkich - mówił prezydent.

Prezydent dodał, że Polska to kraj duży, ale nie największy. - Są tacy, którzy próbują bez przerwy osiągnąć nad nami przewagę - ocenił. - Rzecz w tym, żebyśmy się nie dali i żeby ci, którzy nas reprezentują w instytucjach europejskich, rzeczywiście reprezentowali nas, nasze polskie interesy – kontynuował Duda. Podczas spotkania udzielił on też poparcia liderowi wielkopolskiej listy PiS - Wojciechowi Kolarskiemu.

Wybory do europarlamentu odbędą się między 6 a 9 czerwca. W Polsce głosowanie zaplanowano na ostatni z tych dni, to jest niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00.

