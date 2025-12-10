Logo strona główna
Polska

"Opowiadają mu głupoty". Kosiniak-Kamysz w "Kropce nad i" o otoczeniu prezydenta

Karol Nawrocki
Kosiniak-Kamysz o współpracownikach prezydenta: wprowadzają go na minę
Źródło: TVN24
Wprowadzają na minę coraz bardziej pana prezydenta. Nie podoba mi się to - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na temat współpracowników prezydenta Karola Nawrockiego. Jeden z nich przekazał, że Nawrocki "nie jest informowany" o przekazaniu Ukrainie samolotów MiG-29. - To jest nieprawda - odpowiedział Kosiniak-Kamysz w "Kropce nad i".

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował we wtorek, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat przekazania samolotów MiG-29. Decyzja jeszcze nie zapadła, a ewentualne przekazanie ma być podyktowane brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP.

Trwają rozmowy z Ukraińcami w sprawie polskich myśliwców MiG-29
Trwają rozmowy z Ukraińcami w sprawie polskich myśliwców MiG-29

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz pytany o tę kwestię na konferencji prasowej przed wylotem prezydenta Karola Nawrockiego na Łotwę odparł, że "prezydent nie jest informowany na bieżąco o tej ważnej sprawie", choć - jak dodał - "jako zwierzchnik Sił Zbrojnych w naturalny sposób powinien być tutaj konsultowany".

Zdaniem Przydacza, brak konsultacji z prezydentem w tej kwestii może też "świadczyć o złej woli i próbie po raz kolejny odcinania prezydenta od ważnych z perspektywy państwa polskiego informacji".

Kosiniak-Kamysz: wprowadzają prezydenta na minę

- To jest nieprawda. Podczas komitetu bezpieczeństwa omawiamy te sprawy - powiedział w "Kropce nad i" Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując słowa Przydacza.

Jak przypomniał wicepremier, podobnie było w sprawie rakiety, która uderzyła w dom w miejscowości Wyryki po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski.

- Jeszcze raz to potwierdziłem u generała (Macieja) Klisza. Przedstawiciel pana prezydenta 10 września, czyli kilka godzin po zdarzeniu, był na odprawie, na której te sprawy były omawiane. W obecności przedstawiciela pana prezydenta, a później była wielka afera, że nikt nie wiedział. Były listy, były tajne notatki przesłane do kancelarii - mówił.

Notatka miała trafić do BBN. Pałac zaprzecza

Notatka miała trafić do BBN. Pałac zaprzecza

Generał Klisz: tak, to mogła być rakieta

Generał Klisz: tak, to mogła być rakieta

- Wprowadzają na minę coraz bardziej pana prezydenta. Nie podoba mi się to. Myślę, że tam jakiś porządek musi zajść - mówił wicepremier.

- Myślę, że też pan prezydent (Andrzej) Duda, przekazując swoje obowiązki, opowiedział o swoich rozmowach ze stroną ukraińską - dodał szef MON.

- Wszystkie rzeczy ważne są omawiane na komitecie bezpieczeństwa. Ten temat był poruszany w kilku momentach - powiedział szef MON. Jak dodał, "to jest sprawa, która jest w toku, ona nie została sfinalizowana". - Ja jestem zawsze do dyspozycji, do rozmowy - zapewnił.

- Opowiadają mu głupoty. Inaczej się nie da nazwać tego - skomentował słowa Przydacza.

pc

Kosiniak-Kamysz: mam nadzieję, że prezes Kaczyński nie podporządkowuje się dyrektywie Pałacu Prezydenckiego

pc
Autorka/Autor: Kuba Koprzywa

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jarek Praszkiewicz

TAGI:
Władysław Kosiniak-KamyszWojsko PolskieUkrainaKarol Nawrocki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica