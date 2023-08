Na terenie posesji na obrzeżach Opola znaleziono ciała dwójki małych dzieci

czytaj dalej

We wtorek o godzinie 20 minął termin wyznaczony przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek na zgłaszanie przez kluby sejmowe kandydatów do komisji badającej rosyjskie wpływy. Ustawa przyjęta w tej sprawie określana jest jako "lex Tusk". Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand ostrzegł, że jeśli komisja zacznie działać przed wyborami parlamentarnymi, to KE może podjąć kolejny krok w procedurze naruszeniowej.