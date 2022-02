Opoczno. Z grobu jej bliskich od jakiegoś czasu znikały znicze, znalazły się w mieszkaniu sąsiada

Zniczami oświetlali mieszkania

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przyznali się do okradania nagrobków ze zniczy. Tłumaczyli, że wykorzystywali je do oświetlenia swoich mieszkań, ponieważ od jakiegoś czasu nie mają w nich elektryczności. Usłyszeli zarzuty znieważenia miejsca pochówku. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo to zagrożone jest karą nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.