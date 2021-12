Mężczyzna remontował dom, aby ukrywać się przed policją. Tym razem schował się w piwnicy

Kryminalni z Opoczna (Łódzkie) zatrzymali 49-latka poszukiwanego do obycia kary więzienia. Mężczyzna próbował ukryć się przed funkcjonariuszami w specjalnie przygotowanej do tego skrytce w piwnicy. Jak informuje policja, to nie pierwszy raz, kiedy próbował uniknąć kary w ten sposób.

Opoczanin - jak informuje policja - ma na sumieniu szereg przestępstw, za które odpowiadał karnie, w tym m.in. wyłudzenia odszkodowań, kradzieże, a ostatnio obrót nielegalnym tytoniem i alkoholem bez akcyzy.

- Przestępczy proceder był dla 49-latka jedynym stałym źródłem dochodów. Nigdy nie podejmował innej pracy. Mężczyzna swoją wieloletnią przestępczą działalnością doprowadził do uszczuplenia Skarbu Państwa na kilkaset tysięcy złotych - informuje Barbara Stępień, rzeczniczka policji w Opocznie.

Mężczyzna nie stawiał się do obycia kary pozbawienia wolności, w związku z tym sąd wydał nakaz doprowadzenia go do aresztu śledczego.

Skrytki domowe

Policjanci wielokrotnie zatrzymywali w przeszłości opoczanina w jego miejscu zamieszkania. Za każdym razem odnajdywali go w nowej, przygotowanej w innym miejscu skrytce.

- 49-latek regularnie remontował swój dom i wymyślał co raz to nowe schowki, w których nie tylko przechowywał nielegalne papierosy, alkohol ale także sam próbował ukryć się przed policjantami. Najczęściej były to dodatkowe pomieszczenia ukryte za zakamuflowanymi drzwiami, czy jak w ostatnim przypadku otwór wykuty w piwnicy i schowany za ruchomymi półkami. W ukryciu się mężczyzny przed policjantami pomagali mu członkowie rodziny - przyznaje Stępień.

Miejsce ukrycia przykryte było półkami Policja Opoczno

Schowany w piwnicy

W środę funkcjonariusze po raz kolejny zapukali do drzwi mężczyzny. Chwilę wcześniej widzieli przez okno, że 49-latek jest w domu i na ich widok ucieka w kierunku piwnicy. Członkowie rodziny okłamali policjantów, twierdząc, że ich bliskiego nie ma w budynku. Pomimo tych zapewnień funkcjonariusze weszli do środka.

- Kryminalni doskonale wiedzieli, że mężczyzna schował się przed nimi w kolejnej wybudowanej skrytce. Kwestią czasu pozostawało jedynie jej odkrycie. Sukcesywnie sprawdzali pomieszczenia. Skrupulatnie sprawdzili też piwnicę. Na pierwszy rzut oka, pomieszczenie wyglądało normalnie, jednak policjanci nie dali się zwieść. Odkryli ruchome półki, obciążone różnymi przedmiotami. Okazało się, że za półką ukryta jest niewielka skrytka o wysokości około 150 centymetrów, w której schował się poszukiwany. Ukryte tam były także nielegalne papierosy - przekazuje rzeczniczka opoczyńskiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do aresztu śledczego w celu odbycia kary więzienia.

Skrytka miała około 150 cm wysokości Policja Opoczno

Autor:ib/ tam

Źródło: Policja Opoczno