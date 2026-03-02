Ogłoszą kandydata PiS na premiera. Znamy datę

Arleta Zalewska: Bocheński był faworytem na kandydata PiS na premiera, ale Kaczyński nie może nie wziąć pod uwagę pozycji Morawieckiego Źródło: TVN24+

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pod koniec lutego informował, że wybrał już kandydata na premiera z ramienia jego partii. Zapowiedział też, że nazwisko to opinia publiczna pozna w marcu.

- Już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu (...), ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem członków naszej formacji - mówił Kaczyński.

Tłumaczył, że kandydat na premiera "to musi być kandydat, który pozwoli wygrać wybory, który będzie nawet lokomotywą wyborczą". - Jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są i które właśnie dotyczą możliwości odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego elektoratu czy patriotycznego elektoratu - powiedział Kaczyński.

Słowa Kaczyńskiego podsyciły partyjne walki frakcji. Jak ujawnił w ubiegłym tygodniu w programie "News Michalskiego" dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski, harcerze skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zdecydowali, że zbuntują się, jeśli okaże się, że wskazany zostanie europoseł i wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński.

Jarosław Kaczyński zaprezentuje kandydata PiS na premiera

W poniedziałek wieczorem w partyjnej Telewizji Republika rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdził 7 marca jako datę zaprezentowania kandydata PiS na prezesa Rady Ministrów. Pytany, czy taka decyzja nie jest przedwczesna, rzecznik partii ocenił, że PiS od dłuższego czasu "bardzo mocno przygotowuje się do wyborów parlamentarnych". - Chcemy mieć program, konkretne zobowiązania, z których później chcemy się również wywiązywać - dodał.

Źródło Polskiej Agencji Prasowej związane z kierownictwem partii oceniło, że sobotnie wydarzenie może być "krótką konwencją", w trakcie której zostanie ogłoszony kandydat [na premiera - red.], a następnie odbędzie się jego wystąpienie.

Na liście potencjalnych kandydatów partii na premiera są obecny szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, wiceprezes PiS i poseł Przemysław Czarnek oraz wiceprezes partii Tobiasz Bocheński.

Według doniesień medialnych, w ostatnim czasie na liście znaleźli się także samorządowcy, między innymi prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, prezydent Otwocka Jarosław Margielski oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek.

