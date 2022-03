Senat: nie karać ochotników za wstąpienie w szeregi armii Ukrainy

Znieść odpowiedzialność karną dla ochotników, którzy chcą wstąpić do armii Ukrainy - taką propozycję ustawową pilotuje niezależny senator Krzysztof Kwiatkowski.

"Za waszą i naszą wolność"

- Mamy długą tradycję walki za naszą i waszą wolność. Czas, by zmienić prawo w ten sposób, by ochotnicy nie musieli się liczyć z późniejszą odpowiedzialnością karną - mówi senator Kwiatkowski w rozmowie z dziennikarzem tvn24.pl.

Sama Ukraina już stworzyła "legion cudzoziemski" i według różnych źródeł dotąd zasiliło go nawet od kilku do kilkunastu tysięcy ochotników. Legion działa w ramach sił ukraińskiej obrony terytorialnej.

Jeśli przejdzie proces legislacyjny, to ochotnikowi z Polski, który wstąpi w szeregi ukraińskiej armii, nie będzie groziła kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - taki czyn zabroniony będzie mu "przebaczony i puszczony w niepamięć".

Kto, będąc obywatelem polskim, przyjmuje bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Tylko dla Ukrainy

W towarzyszącym ustawie uzasadnieniu projektu znalazły się takie zdania: "Abolicja będzie miała charakter selektywny. Po pierwsze odnosić się będzie tylko do popełnienia określonych czynów zabronionych w związku z wojną wytoczoną przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie; wstąpienie do innej armii bez zgodny właściwego organu pozostanie ścigane i karane". Jego pomysłodawcy zwracają też uwagę, że "działania sprawców pozostaną czynami zabronionymi, jednak Państwo Polskie nie będzie ich ścigać ani karać".

Według informacji tvn24.pl, wszystkie propozycje zostały wstępnie omówione również z politykami Prawa i Sprawiedliwości, dzięki czemu mają one szansę znaleźć następnie poparcie w Sejmie, w którym większość ma właśnie ta partia.

Ilu Polaków zaciągnęło się już do walki w Ukrainie z rosyjską armii? MON nie przedstawił opinii publicznej żadnych oficjalnych szacunków. Jednak z publikowanych w mediach wywiadów można wnosić, że Polacy walczą w Ukrainie, m.in. w obronie Kijowa.

Teraz projekt ustawy trafił do senackiej komisji ustawodawczej. Rząd wyznaczył Ministerstwo Sprawiedliwości jako właściwe do jej zaopiniowania. Jak dotąd opinia resortu na temat zmian jeszcze nie wpłynęła do Senatu.