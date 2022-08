Jak Polacy oceniają działania rządu premiera Mateusza Morawieckiego? Sondaż

czytaj dalej

"A który to Hitler" - tak Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a w przeszłości posłanka PiS, skomentowała opublikowaną na Twitterze przeróbkę zdjęcia, na której widać Donalda Tuska, a na ekranie przywódcę III Rzeszy. Potem swoje "żartobliwe pytane pod fotką" usunęła i przeprosiła Tuska. Zastrzegła jednak, by "nie dawał powodów do takich żartów". Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, podkreśla, że "to nie pierwsza sytuacja, kiedy Krystyna Pawłowicz wykorzystuje media społecznościowe do obrażania ludzi".