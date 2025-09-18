Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kradzież samochodu Donalda Tuska. Tomasz Siemoniak: musimy zakładać gorszy scenariusz

Donald Tusk
Zatrzymanie mężczyzny, który ukradł samochód, należący do rodziny Tusków
W sprawie kradzieży samochodu Donalda Tuska badany jest trop udziału obcych służb - poinformował w czwartek minister koordynator służb Tomasz Siemoniak. Jak dodał, jeśli w noc, kiedy naszą przestrzeń powietrzną naruszają rosyjskie drony, kradziony jest samochód premiera, a kilka dni później drony latają nad Belwederem, to "musimy zakładać ten gorszy scenariusz".

W nocy z wtorku na środę zostało skradzione w Sopocie prywatne auto rodziny Tusków. Służby odnalazły je po kilku godzinach. W sobotę podejrzany o kradzież lexusa Łukasz W. został zatrzymany na lotnisku w Gdańsku. Sąd aresztował go na trzy miesiące.

W czwartek "Rzeczpospolita" napisała, że złodziej premierowskiego lexusa to człowiek spoza środowiska złodziei samochodów, a sprawa w wielu punktach wymyka się regułom panującym w świecie przestępczym. Według informacji gazety, kwestię tego, czy sprawa ma tak zwane drugie dno, bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

O te informacje został zapytany w czwartek w Polsat News minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Kierwiński: będą konsekwencje po kradzieży samochodu Tusków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kierwiński: będą konsekwencje po kradzieży samochodu Tusków

"Musimy zakładać gorszy scenariusz"

- Wiemy tyle, że dzięki bardzo sprawnej akcji policji i pracy innych służb samochód został odzyskany. To są fakty. Natomiast i policja, i SOP, i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działają, żeby wszystkie aspekty tej sprawy, powiązania osób, wyjaśnić - powiedział.

Dodał, że doniesienia "Rzeczpospolitej" to "hipotezy, które mogą okazać się prawdziwe albo nie".

Mężczyzna, podejrzany o kradzież lexusa należącego do Tusków, zatrzymany
Mężczyzna, podejrzany o kradzież lexusa należącego do Tusków, zatrzymany
Źródło: Policja

- Najważniejsze jest to, że we wszystkich takich sytuacjach zawsze zakładamy, że ten gorszy scenariusz może być prawdziwy. To dotyczy różnych pożarów. Były akty dywersji, których efektami były wielkie pożary i doszliśmy do tego, kto, co, gdzie i jak, na przykład pożar Centrum Marywilska - mówił Siemoniak.

- Jeśli nagle w takiej nocy kradziony jest samochód należący do premiera, jeżeli kilka dni później latają drony nad Belwederem i innymi budynkami rządowymi, to musimy zakładać (ten gorszy scenariusz - red.), i tak działa w tych wypadkach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - zaznaczył minister.

Dopytywany o to, czy trop ewentualnego udziału obcych służb jest sprawdzany przez polskie, odparł, że "oczywiście tak".

Podejrzany o kradzież samochodu premiera aresztowany

W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński poinformował, że sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt dla mieszkańca Sopotu podejrzanego o kradzież samochodu marki Lexus należącego do rodziny premiera Donalda Tuska.

Mężczyzna został w niedzielę doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Sopocie, gdzie usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy, jak wyjaśnił Duszyński, dotyczy kradzieży samochodu z włamaniem, a także dokumentów, które były w środku pojazdu. Drugi zarzut obejmuje posłużenie się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi poprzez umieszczenie ich na skradzionym aucie.

Łukaszowi W. grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany o kradzież samochodu Tusków trafił do aresztu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podejrzany o kradzież samochodu Tusków trafił do aresztu

Trójmiasto

Mężczyzna został zatrzymany w sobotę rano na lotnisku w Gdańsku. Planował wylecieć do Burgas w Bułgarii. Jak przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska, 41-latek był zaskoczony i nie stawiał oporu. Funkcjonariusze przeszukali także jego mieszkanie i zabezpieczyli materiał dowodowy. Jak ustaliła PAP, mężczyzna był już wcześniej karany za oszustwa i przestępstwa przeciwko życiu.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sopocie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
18 1050 zurek-0018

TVN24 HD
NA ŻYWO

18 1050 zurek-0018
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskTomasz SiemoniakMSWiA
Czytaj także:
Na granicy Tajlandii i Kambodży doszło do starć między protestującymi i służbami bezpieczeństwa
Starcia na granicy, użyto gazu łzawiącego i gumowych kul
Tragiczny wypadek w miejscowości Górowo Iłąweckie
Samochód uderzył w drzewo. Kierowca zginął, trwa reanimacja niemowlęcia
Olsztyn
Propozycja zakazu sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Trzaskowski: wypracowaliśmy rozwiązanie
WARSZAWA
Sprzątanie mieszkania po dzikim lokatorze
Zamieszkali, zniszczyli, zostawili długi. "To plaga cwaniaków"
Joanna Rubin-Sobolewska, Katarzyna Korzeniowska
Wraca złota, polska jesień
Złota jesień i babie lato to nie to samo
METEO
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
"Mała Emi" winna. Zapadł prawomocny wyrok w aferze hejterskiej
Kraków
imageTitle
Świątek ma moc w Seulu. Jest ćwierćfinał
EUROSPORT
Sejm pod koniec września ma się zająć ustawą o zakazie hodowli zwierząt futerkowych
W środku ból i śmierć, obok "nie szło żyć"
Polska
Prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu lekarza
Ponad 500 zarzutów dla lekarza
Rzeszów
Wyrok dla duchownego za przywłaszczenie dotacji na remont kościołów (zdjęcie ilustracyjne)
Ksiądz zdefraudował ponad milion złotych. Jest wyrok
Wrocław
fabryka pracownik shutterstock_2443774299
Nowe dane z przemysłu. "Bez pozytywnych niespodzianek"
Paulina Karpińska
imageTitle
Trener Atletico starł się z kibicami. Tłumaczy się po czerwonej kartce
EUROSPORT
GettyImages-2236044305
Iga Świątek - Sorana Cirstea w 2. rundzie w Seulu (zapis relacji)
RELACJA
KOSINIAK-KAMYSZ
Kosiniak-Kamysz o nowej umowie Polski i Ukrainy. Chodzi o drony
Andrzej Poczobut
Co dalej z Poczobutem? Łukaszenka zabrał głos
Tatiana Serwetnyk
Saudi Arabia, nuclear-armed Pakistan sign mutual defence pact
Arabia Saudyjska zyskała nuklearny parasol. Przełomowy sojusz
Maciej Michałek
1709N333XR PIS DNZ WIECZOREK PSY 04
Pomoc dla zwierzęcych seniorów. Nowy pomysł schronisk
Polska
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Lekkie rozczarowanie"
BIZNES
Przemysław Rosati
Co wydarzy się na posiedzeniu Trybunału Stanu? Trzy możliwe scenariusze
Polska
Donald Trump
Trump mówi o "chorej i niebezpiecznej" organizacji. Podjął decyzję
Służby sprzątają pozostałości domu na Outer Banks, który zawalił się po burzy
Morze zmyło dom. Mieszkańcy boją się o kolejne
METEO
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
W trakcie interwencji obrażali obcokrajowca
Trójmiasto
Mieli okradać luksusowe wille, zostali aresztowani
Ruszyli na hasło "atak, atak, atak!". Zatrzymania
WARSZAWA
imageTitle
Wysokie grzywny i dodatkowe kary dla protestujących podczas Vuelty
EUROSPORT
M. Statkiewicz
Znów jest w kolonii karnej. Może "wkrótce umrzeć"
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek w zakładzie przetwórstwa mięsnego. Nie żyje 50-latek
Łódź
Eksperyment procesowy prokuratury. Droga Krajowa 12 będzie zamknięta
Trzy lata wcześniej potrącono tam kobietę, nie przeżyła. Zamkną ważną drogę
Łódź
18-latka przewieziono do policyjnej izby zatrzymań
Poprosił o pomoc, w zamian oferował marihuanę. Nie wiedział, że rozmawia z policjantem
Rzeszów
imageTitle
Komiczny incydent przed meczem Ligi Mistrzów. "Walczyli z upałem"
EUROSPORT
Karetki przed SOR-em (zdj. ilustracyjne)
Ekspertka: jedna trzecia pacjentów SOR-ów trafia tam po alkoholu
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica