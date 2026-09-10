Polska Najnowszy sondaż partyjny. Konfederacje tracą Filip Czerwiński |

Bartosz Bocheńczak nie złożył wymaganej liczby prawidłowych podpisów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Pracownia Opinia24, która co miesiąc bada preferencje polityczne Polaków, opublikowała najnowszy sondaż partyjny. Około 53 procent wszystkich respondentów zadeklarowało, że zdecydowanie wzięliby udział w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę. Tym osobom zadano pytanie, którą partię poparliby.

Tracą Konfederacje

Według sondażu, Koalicja Obywatelska zdobyłaby 31,4 procent głosów (wzrost o 1,1 punktu procentowego wobec sondażu tej samej pracowni z poprzedniego miesiąca). Za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 17,5 procent (wzrost o 0,3 p.p.)

Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 12,6 procent ankietowanych - to spadek o 2,7 p.p. w porównaniu do sierpnia.

Na Lewicę wskazało 7,2 procent (wzrost o 0,2 p.p.), a na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 6,9 procent (spadek o 2,1 p.p.). Czyli obie Konfederacje odnotowały o ponad dwa punkty procentowe mniejsze poparcie.

Powyżej progu wyborczego uplasował się Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego - 5,7 procent (wzrost o 0,4 p.p.), a poniżej: partia Razem z wynikiem 4,2 procent (spadek o 0,6 p.p.), Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 2,2 procent (wzrost o 1,1 p.p.) i Polska 2050 z wynikiem 1,4 procent (wzrost o 0,1 p.p.)

Opcję "inna partia" wybrało 0,5 procent badanych (spadek o 0.6 p.p.), a "trudno powiedzieć" - 10,4 procent (wzrost o 2,8 p.p.). Wyraźnie zatem przybyło wyborców niezdecydowanych.

Jaka byłaby frekwencja?

Zgodnie z badaniem, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, "zdecydowanie" wzięłoby w nich udział 53 procent ankietowanych, a "raczej" - 22 procent. Z kolei 10 procent odpowiedziało, że zdecydowanie nie wzięłoby udziału, a 9 procent "raczej nie". 6 procent udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Badanie przeprowadzono w dniach 7-9 września 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1001 pełnoletnich mieszkańców Polski.