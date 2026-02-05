Najnowszy sondaż partyjny

"To jest moment absolutnego upadku partii, która cieszyła się znaczącym poparciem" Źródło: TVN24

W najnowszym, lutowym badaniu pracowni Opinia24, chęć udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę, zadeklarowało 74 procent ankietowanych.

Przy czym 50 procent odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 24 procent "raczej tak". Natomiast 20 procent badanych odpowiedziało, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu, w tym 9 procent "raczej nie" i 11 procent "zdecydowanie nie". 6 procent ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Jakie poparcie dla ugrupowań?

Z sondażu wynika, że największy odsetek respondentów oddałoby swój głos na Koalicję Obywatelską - 32 procent badanych (w stosunku do wyników sondażu Opinia24 ze stycznia to wzrost o 1,1 punktu procentowego.)

Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,5 procent poparcia (-1,3 p.p.). Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,6 procent (-0,2 p.p.).

Na Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna głos oddałoby 7,7 procent ankietowanych (+0,3 p.p.). Nowa Lewica mogłaby liczyć na 6,3 procent (-0,8 p.p.), Polska 2050 - 4,1 procent (+0,1 p.p.), Razem - 3,7 procent (+1 p.p.), a PSL - 1,7 procent (-1,6 p.p).

Próg wyborczy wynosi dla partii 5 procent, a dla koalicyjnych komitetów 8 procent. Oznacza to, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu nie dostałyby się Polska 2050, Razem i PSL.

Na inną partię wskazało 0,5 procent respondentów (-0,3 p.p.). 6,9 proc. badanych deklaruje, że nie wie, na kogo oddałoby głos (+1,7 p.p).

Sondaż partyjny Opinia24 Źródło: Opinia24

Badanie przeprowadzono w dniach 2-4 lutego 2026 roku techniką wywiadów telefonicznych (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

"Elektorat prawicowy pozostaje zróżnicowany"

Według Dyrektor Badań Społecznych pracowni Opinia24 Urszuli Krassowskiej "lutowe wyniki sondażu preferencji partyjnych Polaków wskazują na umocnienie pozycji Koalicji Obywatelskiej, która z wyraźną przewagą utrzymuje pierwsze miejsce". Jak zauważa ekspertka "jednocześnie spadek notowań Prawa i Sprawiedliwości może sugerować chwilowe osłabienie mobilizacji jego elektoratu, chociaż partia nadal pozostaje głównym konkurentem KO".

"Konfederacja ma stabilne trzecie miejsce, za nią jest Konfederacja Korony Polskiej – ale oba te ugrupowania nie prześcigają PiS. Widać, że elektorat prawicowy pozostaje zróżnicowany" - ocenia Krassowska. Jej zdaniem po stronie ugrupowań lewicowych "utrzymuje się umiarkowany wynik Nowej Lewicy". Z kolei "niskie notowania PSL i Polski 2050 mogą natomiast rodzić pytania o ich zdolność do odbudowy poparcia w kolejnych miesiącach". Zwróciła też uwagę, że "istotna pozostaje grupa niezdecydowanych, która jak wiadomo, może wpłynąć na układ sił na scenie politycznej".

