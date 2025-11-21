Logo strona główna
Polska

Nowy sondaż. Ile partii w Sejmie?

Sejm
Posłowie PiS wychodzą z sali w trakcie wystąpienia Radosława Sikorskiego
Źródło: TVN24
Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w ostatnią niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, a w izbie niższej parlamentu znalazłoby się łącznie pięć partii - wynika z nowego sondażu IBRiS dla Onetu.

Według sondażu IBRiS dla Onetu, gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w ostatnią niedzielę, Koalicja Obywatelska (KO) mogłaby liczyć na 31,5 proc. poparcia (o 1 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim pomiarem). Głos na Prawo i Sprawiedliwość (PiS) deklaruje 27,6 proc. uczestników sondażu (wzrost o 0,3 pkt proc.)

Pięć partii w Sejmie

Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. (bez zmian). Konfederacja Korony Polskiej, plasuje się na czwartej pozycji z poparciem 7,3 proc. (+1,2 pkt proc.). Lewica spada na piąte miejsce z 7 proc. (-0,1 pkt proc.) i jest ostatnią partią, której sondaż daje miejsca w Sejmie.

Poniżej progu wyborczego znajduje się Polskie Stronnictwo Ludowe z 3,9 proc. (-0,7 pkt proc.), Partia Razem z 3,6 proc. (+0,7 pkt proc.), a także Polska 2050 z 0,7 proc. (-0,9 pkt proc.). Odsetek osób, które odpowiadają "nie wiem/trudno powiedzieć" wynosi 4,3 proc., co oznacza mniej o 1,3 pkt proc. niż w poprzednim sondażu.

Poparcie dla partii politycznych
Poparcie dla partii politycznych
Źródło: TVN24

Kogo "odstręcza" prezes PiS

Udział w wyborach rozważałoby nawet 59,3 proc. ankietowanych. O oddaniu głosu "zdecydowanie tak" mówiło 45,7 proc. ankietowanych, a "raczej tak" 13,6 proc. Wariant "raczej nie" wybrało 19,8 proc. badanych, a "zdecydowanie nie" kolejne 14,2 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 3 proc. osób.

- Koalicja Obywatelska mocno osłabiła swoich sojuszników i zassała ich poparcie. W przypadku PiS jest odwrotnie. Oni mają armię umiarkowanie sojuszniczą w postaci Konfederacji, która z nich wysysa zapasy - ocenił dla Onetu politolog prof. Antoni Dudek. Jak dodał, dopóki na czele PiS stoi polityk koło osiemdziesiątki, dopóty nie będzie żadnej zmiany. - Prezes Kaczyński odstręcza młodych prawicowych wyborców - ocenił politolog.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 14-15 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

