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Polska

Agnieszka Bartol o funkcji ministry funduszy i polityki regionalnej: kolosalna odpowiedzialność

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Agnieszka Bartol
Bartol: ogromny zaszczyt i kolosalna odpowiedzialność
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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To kulminacja marzeń i ogromna odpowiedzialność - mówiła Agnieszka Bartol. To ją premier wskazał na nową szefową Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Powiedziała też, jakie wyzwania czekają na nią w resorcie.

Agnieszka Bartol, obecnie stała przedstawicielka Polski przy Unii Europejskiej, pytana była przez dziennikarzy w Brukseli o decyzję premiera Donalda Tuska, aby to Bartol została nową ministrą funduszy i polityki regionalnej.

- Dla mnie to jest ogromny zaszczyt i kolosalna odpowiedzialność, z której mam pełną świadomość - mówiła. - Właściwie całe życie zajmowałam się Unią Europejską, więc jest to jakaś kulminacja marzeń i, jak mówię, ogromna odpowiedzialność - podkreśliła.

Agnieszka Bartol o wyzwaniach na stanowisku szefowej resortu

Bartol powiedziała, że "całe nowe planowanie, cała nowa perspektywa finansowa (w UE - red.) będzie się dopiero zaczynała". - Jeszcze nie do końca wiemy w jakim kształcie. Musimy jak najbardziej wpłynąć na ten kształt, żeby odpowiadał naszym potrzebom, a potem umiejętnie zaplanować te wydatki - wskazała.

Przyszła ministra pytana była, czy nie lepiej wpływać na ten kształt z pozycji Brukseli. - Proszę mi zaufać, jakoś to będzie. Myślę, że dobrze - odparła Bartol. Dodała, że nie wie, kto zastąpi ją na stanowisku przedstawiciela przy UE.

Agnieszka Bartol
Agnieszka Bartol
Źródło zdjęcia: TVN24

Na pytanie, kiedy pojawiły się propozycje objęcia przez nią ministerstwa, Bartol odpowiedziała: - To już jest kwestia rozmów moich z panem premierem, a właściwie to pana premiera ze mną, więc pozostanie tajemnicą.

Mówiła, że wyzwania na nowym stanowisku to "wszystkie fundusze europejskie, którymi zarządza to ministerstwo i które negocjuje to ministerstwo". - To jest zarówno rozliczanie KPO, jak i fundusze strukturalne, wszystkie możliwe - powiedziała.

Zmiana na stanowisku ministra funduszy i polityki regionalnej

Zmiana na stanowisku ministra funduszy i polityki regionalnej wiąże się z odejściem z rządu dotychczasowej ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Swoją decyzję argumentowała tym, że "wartości są dla niej ważniejsze niż stołki". Z funkcji wiceszefa tego resortu zrezygnował z kolei Jan Szyszko.

Donald Tusk mówił, że propozycja objęcia resortu przez Bartol nastąpiła po rozmowie z Szymonem Hołownią, byłym szefem Polski 2050. Hołownia poinformował później, że uzyskał zapewnienie od szefa rządu, iż "Polska 2050 utrzyma wpływ i swój udział w odpowiedzialności za sprawy kraju". "Zarysowane wstępne ustalenia sfinalizujemy i zakomunikujemy niebawem" - zapowiedział.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Ministerstwo Funduszy i Polityki RegionalnejDonald TuskRząd Donalda TuskaKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz
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