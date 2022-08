"Tutaj nie wystarczy jeden tweet", "służby powinny to wyjaśnić". Opozycja o weselu i prezencie dla wiceministra

Gawkowski: woda jest coraz bardziej mętna

W mediach społecznościowych głos w tej sprawie zabrał sam darczyńca, brat wiceministra, Konrad, który dwa lata temu - również w ciągniku tej samej marki - namawiał do głosowania na prezydenta Andrzeja Dudę. Zdaniem Konrada Kaczmarczyka prezent prezentem de facto nie był, bo to on go kupił i pozostaje jego właścicielem.