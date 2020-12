Każdego roku ginie całe miasto. Rusza kampania Playera i fundacji ITAKA "Nieobecni są wśród nas" 

- Najważniejsze jest to, żeby uświadamiać ludziom skalę tego zjawiska. Dlatego tak bardzo spodobała nam się koncepcja twórców serialu "Nieobecni" i spoty, które powstały. Bo przecież trudno jest sobie wyobrazić, że ginie całe miasto. Nikt się nad tym nie zastanawia, dopóki taka sytuacja bezpośrednio go nie dotknie. Dlatego serial jest dla nas i rodzin zaginionych szansą na to, aby powiedzieć głośno, że zaginięcia to poważny problem, to kilkanaście tysięcy osób rocznie. Część z nich nigdy się nie odnajdzie. W tej chwili w Polsce jest ponad 4 tysiące osób długotrwale zaginionych. Zaginęli wiele lat temu, ale to nie znaczy, że nikt ich nie szuka. My ich szukamy. Czekają na nich rodziny. – mówi Alicja Tomaszewska, prezes fundacji ITAKA.