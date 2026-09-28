"Nienasycony apetyt" Palantira. Polska armia kolejnym poligonem

Eksperci nazywają algorytmy Palantira "czarną skrzynką" i przestrzegają przed uzależnieniem się od tego dostawcy

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W tej historii istotna jest chronologia, pewien niejawny załącznik do memorandum oraz system operacyjny o nazwie Maven. A w tle między innymi ponad stu uczniów irańskiej szkoły zabitych amerykańskim pociskiem.

Zacznijmy od dat.

27 października 2025 roku. W Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podpisuje list intencyjny z Aleksandrem Karpem, współzałożycielem i dyrektorem generalnym amerykańskiej firmy Palantir Technologies. Dostarcza ona oprogramowanie do analizy danych między innymi Pentagonowi i amerykańskim służbom.

Na nagraniu opublikowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej minister mówi o "niezwykłym momencie" i "kroku milowym". Palantira nazywa "absolutnym liderem" w zarządzaniu danymi i ich wykorzystaniu na polu walki.

Alex (takiej formy imienia używa) Karp ogłasza, że "Polska będzie ważną bazą obronności w Europie". Zapowiada inwestycje nie tylko w obronność, ale i w technologie dla sektora cywilnego.

Kosiniak-Kamysz wspomina, że system Palantira oglądał "u sekretarza obrony, dzisiaj sekretarza wojny, Pete'a Hegsetha, w Pentagonie". Dziękuje Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych za "już przeprowadzone testy, ćwiczenia i treningi" z udziałem inżynierów Palantira.

"Ten proces nie rozpoczął się dzisiaj. On rozpoczął się w grudniu 2023 roku" - podkreśla.

To druga data, którą warto zapamiętać.

Palantir CEO Alex Karp with Polish President Karol Nawrocki in New York.



Palantir stands with Poland, committed to supporting its national security and defense needs as we further extend our footprint in Central Europe. pic.twitter.com/6H17uDlmuk — Palantir (@PalantirTech) September 24, 2026 Rozwiń

Ostatnio doszła kolejna: 22 września 2026 roku. Tego dnia z Aleksem Karpem w Nowym Jorku spotkał się prezydent Karol Nawrocki. Prezydencki minister napisał, że szef Palantira zadeklarował "zainteresowanie stworzeniem w Warszawie regionalnego centrum rozwoju technologii dla wschodniej flanki NATO" i "pełne wsparcie dla Sił Zbrojnych RP oraz wolę dalszego inwestowania w rozwój technologii w Polsce".

"Dalsze inwestowanie" oznaczałoby kontynuację.

Palantir "wymyśla lepszą przyszłość"

Noc, mężczyzna siedzi przy komputerze w garażu. Po chwili garaż zamienia się w nowoczesne biuro, a na ekranach pojawiają się mapy. Potem jesteśmy w terenie: żołnierze pochylają się nad wzmocnionym, odpornym na trudne warunki laptopem. Lektor pyta, czy pamiętamy czasy, kiedy Dolina Krzemowa wymyślała "lepszą przyszłość dla nas wszystkich".