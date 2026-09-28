"Nienasycony apetyt" Palantira. Polska armia kolejnym poligonem

W tej historii istotna jest chronologia, pewien niejawny załącznik do memorandum oraz system operacyjny o nazwie Maven. A w tle między innymi ponad stu uczniów irańskiej szkoły zabitych amerykańskim pociskiem.
Zacznijmy od dat.
27 października 2025 roku. W Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podpisuje list intencyjny z Aleksandrem Karpem, współzałożycielem i dyrektorem generalnym amerykańskiej firmy Palantir Technologies. Dostarcza ona oprogramowanie do analizy danych między innymi Pentagonowi i amerykańskim służbom.
Na nagraniu opublikowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej minister mówi o "niezwykłym momencie" i "kroku milowym". Palantira nazywa "absolutnym liderem" w zarządzaniu danymi i ich wykorzystaniu na polu walki.
Alex (takiej formy imienia używa) Karp ogłasza, że "Polska będzie ważną bazą obronności w Europie". Zapowiada inwestycje nie tylko w obronność, ale i w technologie dla sektora cywilnego.
Kosiniak-Kamysz wspomina, że system Palantira oglądał "u sekretarza obrony, dzisiaj sekretarza wojny, Pete'a Hegsetha, w Pentagonie". Dziękuje Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych za "już przeprowadzone testy, ćwiczenia i treningi" z udziałem inżynierów Palantira.
"Ten proces nie rozpoczął się dzisiaj. On rozpoczął się w grudniu 2023 roku" - podkreśla.
To druga data, którą warto zapamiętać.
Ostatnio doszła kolejna: 22 września 2026 roku. Tego dnia z Aleksem Karpem w Nowym Jorku spotkał się prezydent Karol Nawrocki. Prezydencki minister napisał, że szef Palantira zadeklarował "zainteresowanie stworzeniem w Warszawie regionalnego centrum rozwoju technologii dla wschodniej flanki NATO" i "pełne wsparcie dla Sił Zbrojnych RP oraz wolę dalszego inwestowania w rozwój technologii w Polsce".
"Dalsze inwestowanie" oznaczałoby kontynuację.
Palantir "wymyśla lepszą przyszłość"
Noc, mężczyzna siedzi przy komputerze w garażu. Po chwili garaż zamienia się w nowoczesne biuro, a na ekranach pojawiają się mapy. Potem jesteśmy w terenie: żołnierze pochylają się nad wzmocnionym, odpornym na trudne warunki laptopem. Lektor pyta, czy pamiętamy czasy, kiedy Dolina Krzemowa wymyślała "lepszą przyszłość dla nas wszystkich".