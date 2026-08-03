Polska Nie żyje Wiesław Królikowski. Dziennikarz muzyczny miał 72 lata

Nie żyje Wiesław Królikowski Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Redakcja 'Teraz Rocka' z przykrością zawiadamia o śmierci Wiesława Królikowskiego, który od samego początku, od czasów 'Tylko Rocka', przez blisko trzydzieści lat współtworzył nasze pismo i którego wkładu w kolejne odsłony miesięcznika nie da się przecenić" - napisano w poniedziałek na stronie TerazMuzyka.pl.

"Był świetnym, cenionym, lubianym autorem. I za wszystkie te lata, które poświęcił miesięcznikowi, pozostajemy mu wdzięczni" - podkreślono w pożegnalnym wpisie.

"W wieku 72 lat zmarł Wiesław Królikowski, dziennikarz muzyczny, współzałożyciel Teraz Rocka i autor książek m.in. o Tadeuszu Nalepie i Breakoucie" - poinformowano na profilu "Pasem po czole".

Sylwetka Wiesława Królikowskiego

Wiesław Królikowski specjalizował się w muzyce rockowej. Dziennikarską karierę rozpoczął w latach 70. Pracował między innymi w magazynie "Jazz" oraz "Magazynie Muzycznym". W 1991 roku wraz z Wiesławem Weissem założył miesięcznik "Tylko Rock", w którym był zastępcą redaktora naczelnego do zniknięcia pisma z rynku w 2002 roku. Kiedy reaktywowano miesięcznik jako "Teraz Rock", również w nim pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego, do 2018 roku.

Dziennikarz był także autorem książek, m.in. "Maanam", "Polski rock. Przewodnik płytowy, Część 1 A-K", "Polski rock. Przewodnik płytowy, Część 2 L-Ż" oraz biografii "Tadeusz Nalepa. Breakout absolutnie".