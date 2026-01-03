Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wybitny historyk i wykładowca. Nie żyje profesor Andrzej Paczkowski

Andrzej Paczkowski
Nie żyje prof. Andrzej Paczkowski
Źródło: TVN24
W sobotę zmarł prof. Andrzej Paczkowski - polski historyk, wykładowca akademicki, a także alpinista. W okresie PRL był działaczem opozycji demokratycznej, a po zmianach politycznych był członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. "Dla mnie wraz z Jego śmiercią zakończył się ważny rozdział życia" - napisał prof. Antoni Dudek, który poinformował o jego śmierci.

W sobotę w wieku 87 lat zmarł prof. Andrzej Paczkowski. O śmierci wybitnego historyka i naukowca poinformował prof. Antoni Dudek. W krótkim wpisie w mediach społecznościowych napisał: dla mnie wraz z Jego śmiercią zakończył się ważny rozdział życia.

Andrzej Paczkowski
Andrzej Paczkowski
Źródło: Andrzej Rybczyński/PAP

Na platformie X profesora pożegnał również Paweł Kowal. "Był doskonałym uczonym, wspaniałym naszym wychowawcą jako historyk, był patriotą z poczuciem misji. Był przyjacielem i rozmówcą" - napisał.

"Andrzej Paczkowski był historykiem wybitnym i odważnym w formułowaniu badawczych hipotez i stawianiu nowych pytań. Napisał świetne prace o dziejach polskiej prasy oraz dotyczące historii najnowszej: m.in. pierwszą biografię Stanisława Mikołajczyka, a także znakomitą książkę o Józefie Światle, wysokim funkcjonariuszu bezpieki, który uciekł na Zachód i w Radiu Wolna Europa jako pierwszy demaskował zbrodnie systemu stalinowskiego (...). W latach 80. działał w opozycji demokratycznej, uczestniczył w wielu nielegalnych inicjatywach i seminariach historycznych. Dokumentował działalność podziemia solidarnościowego. Przez wiele lat był też aktywny w świecie polskiego alpinizmu" - powiedział redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik, cytowany na stronie Wyborcza.pl. Historyk i członek "Solidarności"

Członek "Solidarności", naukowiec

Andrzej Paczkowski urodził się 1 października 1938 r. w Krasnymstawie. Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim zakończył egzaminem magisterskim w 1960 r. Sześć lat później uzyskał tytuł doktora, zaś habilitację obronił w roku 1975. W latach 1966-74 był pracownikiem naukowym Pracowni Dziejów Czasopiśmiennictwa Polskiego i Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, później od 1975 do 1980 r. pracował w Bibliotece Narodowej. W latach 1980-90 powrócił do PAN, najpierw do Instytutu Historii, a następnie objął funkcję kierownika Zakładu Historii Najnowszej w Instytucie Studiów Politycznych. W okresie od 1990 do 2000 r. pełnił urząd wicedyrektora ds. naukowych Instytutu Studiów Politycznych PAN. W roku 1991 otrzymał tytuł profesora. Był także wykładowcą w stołecznym Collegium Civitas. W roku 1980 został członkiem "Solidarności" i rozpoczął działalność w Komisji Zakładowej przy Instytucie Historii PAN. W 1981 r. zaangażował się także w wykłady we Wszechnicy Robotniczej przy Zarządzie Regionu Mazowsze. W tamtym okresie przyczynił się również do powstania deklaracji ideowej Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej "Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość". Współpracował z organem prasowym Regionu Mazowsze "Niezależność", biuletynem "Informacja Solidarności", "Tygodnikiem Wojennym", kwartalnikiem "Krytyka", dwutygodnikiem "KOS", a także był redaktorem merytorycznym w niezależnym Wydawnictwie "In Plus". W 1983 r. współtworzył również "Archiwum Solidarności". W latach 1983-89 uczestniczył w pracach podziemnego Społecznego Komitetu Nauki. W latach 80. często przywoził z zagranicy wydawnictwa i fundusze dla organizacji podziemnych. W 1999 r. dzięki rekomendacji Unii Wolności prof. Paczkowski został członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, którą to funkcję kontynuował od roku 2007, wybrany jako kandydat Platformy Obywatelskiej. W 2011 r. został wybrany do nowo powołanej Rady IPN, a następnie powołany na jej przewodniczącego; organ ten został jednak zniesiony nowelizacją ustawy o IPN w 2016 r. W 2002 r. zasiadł w Radzie Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, W 2013 r. został powołany w skład Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Prof. Paczkowski był autorem wielu prac naukowych dotyczących powojennej historii Polski.

Ceniony w Polsce i na arenie międzynarodowej

Był także laureatem wielu stypendiów międzynarodowych m.in. w Wiedniu, Waszyngtonie i w Oslo oraz licznych wyróżnień m.in. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Nagrody Publicystycznej im. Juliusza Mieroszewskiego przyznawanej przez paryską "Kulturę". W 1980 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2000 r. Krzyżem Kawalerskim, a w 2011 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 r. otrzymał Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Prywatnie przez lata uprawiał aktywnie taternictwo. W latach 1960-74 należał do Zarządu Głównego Klubu Wysokogórskiego, zaś w okresie od 1974 do 1995 r. pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Alpinizmu, zaś w latach 1988-1991 był wiceprezesem Międzynarodowej Unii Organizacji Alpinistycznych.

OGLĄDAJ: "Jesteśmy gotowi na drugi atak"
pc

"Jesteśmy gotowi na drugi atak"
WYDANIE SPECJALNE

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Rybczyński/PAP

Udostępnij:
Czytaj także:
Mróz, noc, sople lodu
Temperatura w nocy wszędzie spadnie poniżej zera
METEO
Donald Trump
"Niewiarygodna siła" USA. Trump: będziemy prowadzić Wenezuelę do czasu jej udanej transformacji
Świat
imageTitle
Gwiazdy poobijane w Innsbrucku. Lider zderzył się z bandą
EUROSPORT
imageTitle
Perfekcjonizm 18-latka. "Trochę ten kwalifikacyjny skok zepsułem"
EUROSPORT
Nicolas Maduro w rękach Amerykanów na pokładzie USS Iwo Jima
Maduro w rękach Amerykanów. Pierwsze zdjęcie
Świat
Zima, śnieg
Śnieżne fronty przetoczą się przez Polskę. Ile śniegu dosypie
METEO
Zabójstwo taksówkarza w Giżycku
Areszt i zarzut zabójstwa taksówkarza w sylwestrową noc
Olsztyn
Policjanci stoją w pobliżu baru w Crans-Montanie, gdzie doszło do tragicznego pożaru
Zarzuty po śmierci w płomieniach w Szwajcarii. Dwoje podejrzanych
Świat
Wenezuelczycy w Peru świętowali schwytanie Nicolasa Maduro
"Czuję mieszankę strachu i radości". Wenezuelczycy o tym, co się stało
Świat
imageTitle
Dyskwalifikacja Wąska. "Niczemu nie jest winny"
EUROSPORT
Kierowcę zatrzymano, gdy stracił panowanie na autem
Kradzież paliwa i pościg za kierowcą
Poznań
Śnieg
Alert RCB. Tutaj znów będzie groźnie
METEO
Nicolas Maduro (po lewej) i minister obrony Vladimir Padrino 25 listopada 2025 w Caracas
CNN: Maduro zaskoczony przez Delta Force we własnej sypialni
Świat
imageTitle
Oto rywale polskich skoczków w Innsbrucku. Trudne zadanie Kubackiego
EUROSPORT
prad
Wciąż nie mają prądu. "Komórki nie działały, trzeba siedzieć w domu"
METEO
imageTitle
Polacy awansowali prawie w komplecie. Zaskakująca dyskwalifikacja
EUROSPORT
Policjanci odnaleźli mężczyznę w zaroślach
44-latek zadzwonił po pomoc, nie wiedział, gdzie jest
Białystok
Punkt kontrolny przy siedzibie Ministerstwa Obrony Wenezueli
Świat reaguje po ataku
Świat
imageTitle
Gąsienica-Daniel potwierdziła dobrą formę. Miejsce w czołowej dziesiątce
Najnowsze
imageTitle
Biało-Czerwoni solidni w kwalifikacjach. Tak skakali w sobotę (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tak Polacy oceniają życie na wsi
BIZNES
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Trzy osoby ranne w zderzeniu na krajowej "79". Lądował śmigłowiec ratunkowy
WARSZAWA
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. IMGW ostrzega
METEO
Wołodymyr Zełenski i Denys Szmyhal
Ciąg dalszy zmian w rządzie Ukrainy. Zełenski wskazał kolejną osobę
Świat
Kampinoski Park Narodowy
Dyrekcja Kampinosu zamknęła fragmenty szlaków
WARSZAWA
Intensywne opady śniegu w Koszalinie
"Muszę dzisiaj odśnieżyć, bo kolęda idzie"
METEO
imageTitle
Polacy mocnym akcentem otworzyli Rajd Dakar. Świetny prolog w Janbu
EUROSPORT
Donald Trump obserwuje pokaz żołnierzy sił specjalnych w bazie wojskowej Fort Bragg w Karolinie Północnej (10 czerwca 2025 r.)
"Trump wprowadza amerykańską wizję świata". Jest "jedna rzecz, której nienawidzi najbardziej"
Świat
Policja szuka mężczyzn z nagrania
Ktoś okradł mieszkanie seniorki. Jest nagranie i apel policji
Poznań
FACET-KOMPUTER-NOC-MIESZKANIE-shutterstock_1804298107
Cyberzagrożenia w 2026 roku. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana do oszustw
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica