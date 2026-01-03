Wybitny historyk i wykładowca. Nie żyje profesor Andrzej Paczkowski

Nie żyje prof. Andrzej Paczkowski Źródło: TVN24

W sobotę w wieku 87 lat zmarł prof. Andrzej Paczkowski. O śmierci wybitnego historyka i naukowca poinformował prof. Antoni Dudek. W krótkim wpisie w mediach społecznościowych napisał: dla mnie wraz z Jego śmiercią zakończył się ważny rozdział życia.

Na platformie X profesora pożegnał również Paweł Kowal. "Był doskonałym uczonym, wspaniałym naszym wychowawcą jako historyk, był patriotą z poczuciem misji. Był przyjacielem i rozmówcą" - napisał.

"Andrzej Paczkowski był historykiem wybitnym i odważnym w formułowaniu badawczych hipotez i stawianiu nowych pytań. Napisał świetne prace o dziejach polskiej prasy oraz dotyczące historii najnowszej: m.in. pierwszą biografię Stanisława Mikołajczyka, a także znakomitą książkę o Józefie Światle, wysokim funkcjonariuszu bezpieki, który uciekł na Zachód i w Radiu Wolna Europa jako pierwszy demaskował zbrodnie systemu stalinowskiego (...). W latach 80. działał w opozycji demokratycznej, uczestniczył w wielu nielegalnych inicjatywach i seminariach historycznych. Dokumentował działalność podziemia solidarnościowego. Przez wiele lat był też aktywny w świecie polskiego alpinizmu" - powiedział redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik, cytowany na stronie Wyborcza.pl. Historyk i członek "Solidarności"

Członek "Solidarności", naukowiec

Andrzej Paczkowski urodził się 1 października 1938 r. w Krasnymstawie. Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim zakończył egzaminem magisterskim w 1960 r. Sześć lat później uzyskał tytuł doktora, zaś habilitację obronił w roku 1975. W latach 1966-74 był pracownikiem naukowym Pracowni Dziejów Czasopiśmiennictwa Polskiego i Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, później od 1975 do 1980 r. pracował w Bibliotece Narodowej. W latach 1980-90 powrócił do PAN, najpierw do Instytutu Historii, a następnie objął funkcję kierownika Zakładu Historii Najnowszej w Instytucie Studiów Politycznych. W okresie od 1990 do 2000 r. pełnił urząd wicedyrektora ds. naukowych Instytutu Studiów Politycznych PAN. W roku 1991 otrzymał tytuł profesora. Był także wykładowcą w stołecznym Collegium Civitas. W roku 1980 został członkiem "Solidarności" i rozpoczął działalność w Komisji Zakładowej przy Instytucie Historii PAN. W 1981 r. zaangażował się także w wykłady we Wszechnicy Robotniczej przy Zarządzie Regionu Mazowsze. W tamtym okresie przyczynił się również do powstania deklaracji ideowej Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej "Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość". Współpracował z organem prasowym Regionu Mazowsze "Niezależność", biuletynem "Informacja Solidarności", "Tygodnikiem Wojennym", kwartalnikiem "Krytyka", dwutygodnikiem "KOS", a także był redaktorem merytorycznym w niezależnym Wydawnictwie "In Plus". W 1983 r. współtworzył również "Archiwum Solidarności". W latach 1983-89 uczestniczył w pracach podziemnego Społecznego Komitetu Nauki. W latach 80. często przywoził z zagranicy wydawnictwa i fundusze dla organizacji podziemnych. W 1999 r. dzięki rekomendacji Unii Wolności prof. Paczkowski został członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, którą to funkcję kontynuował od roku 2007, wybrany jako kandydat Platformy Obywatelskiej. W 2011 r. został wybrany do nowo powołanej Rady IPN, a następnie powołany na jej przewodniczącego; organ ten został jednak zniesiony nowelizacją ustawy o IPN w 2016 r. W 2002 r. zasiadł w Radzie Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, W 2013 r. został powołany w skład Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Prof. Paczkowski był autorem wielu prac naukowych dotyczących powojennej historii Polski.

Ceniony w Polsce i na arenie międzynarodowej

Był także laureatem wielu stypendiów międzynarodowych m.in. w Wiedniu, Waszyngtonie i w Oslo oraz licznych wyróżnień m.in. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Nagrody Publicystycznej im. Juliusza Mieroszewskiego przyznawanej przez paryską "Kulturę". W 1980 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2000 r. Krzyżem Kawalerskim, a w 2011 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 r. otrzymał Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Prywatnie przez lata uprawiał aktywnie taternictwo. W latach 1960-74 należał do Zarządu Głównego Klubu Wysokogórskiego, zaś w okresie od 1974 do 1995 r. pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Alpinizmu, zaś w latach 1988-1991 był wiceprezesem Międzynarodowej Unii Organizacji Alpinistycznych.

