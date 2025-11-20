NFZ na skraju? "W tym roku zabrakło pieniędzy i w przyszłym też zabraknie"

Jakub Szulc o stanie NFZ: w takiej sytuacji powinniśmy zmienić definicję słowa "bankrut" Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w środę 19 listopada w Pałacu Prezydenckim z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Rozmowa "na najwyższym szczeblu" miała dotyczyć narastającego kryzysu w ochronie zdrowia, który - jak podkreślają lekarze i organizacje pacjenckie - już dziś realnie ogranicza chorym dostęp do leczenia i diagnostyki.

Łukasz Jankowski był gościem czwartkowego programu "Tak jest" w TVN24, gdzie wraz z wiceprezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulcem komentował sytuację finansową polskiej służby zdrowia.

Co się dzieje w ochronie zdrowia?

- W mojej ocenie NFZ jest bankrutem albo jest w fazie bankructwa. Rzeczywiście możemy się spierać jaka jest definicja bankruta, ale jedno jest pewne: w tym roku zabrakło pieniędzy i w przyszłym roku pieniędzy również zabraknie - powiedział Jankowski, podkreślając, że według wyliczeń braki w budżecie służby zdrowia mogą wynosić nawet 20 miliardów złotych, a nawet więcej.

Ze słowami prezesa Naczelnej Izby lekarskiej nie zgodził się drugi gość programu, Jakub Szulc, którego zdaniem w takiej sytuacji należy zmienić definicję słowa "bankrut". - Mamy w takim razie do czynienia z bankrutem, który realizuje swoje zobowiązania i płaci faktury z pięciodniowym terminem płatności - zaznaczył.

Był również pytany, czy w jego opinii system ochrony zdrowia jest "pod kroplówką" Ministerstwa Finansów, które dokłada do niego środki. - O ile ja absolutnie nie zgadzam się z tą tezą o bankructwie, o tyle faktycznie jest tak, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia w obrocie prawnym, czyli rozwiązania, które przyjęliśmy jeszcze jakiś czas temu, powodują coraz większe uzależnienie NFZ od finansowania pozaskładkowego - mówił Jakub Szulc.

