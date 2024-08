"Kasa partii świeci pustkami"

"Jeśli PiS nie będzie spłacać kredytu, to partię czeka postępowanie egzekucyjne. Może dojść też do zajęcia ruchomości, bo własnego majątku w postaci nieruchomości PiS nie ma" - czytamy w artykule.

Kuźmiuk: zabezpieczeniem na spłatę kredytu były wpływy z subwencji

Doniesienia "Newsweeka" komentują politycy. - Niepotrzebnie państwo się niepokoicie o nasze finanse. W oczywisty sposób na kampanię wyborczą zaciąga się kredyty. To jest praktyka każdej partii politycznej w Polsce, ale w sytuacji, kiedy już od dwóch miesięcy jest blokowana dla nas subwencja, to w oczywisty sposób nie mamy środków. Zabezpieczeniem były wpływy z subwencji na spłatę tego kredytu - mówił Zbigniew Kuźmiuk (PiS).

Joński: jak oni chcieli zarządzać krajem, jak nawet pieniędzy swojej partii nie oddają?

Europoseł KO Dariusz Joński ocenił, że "ciężki miesiąc przed PiS-em". - Decyzja PKW (29 sierpnia - red.) i banki mówią, że PiS nie oddaje pieniędzy. Ale to jest bardzo ciekawe i znamienne, że mało im było z Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Leśnego, (...) to jeszcze brali pieniądze z banków, których nie oddają - mówił Joński.

- Jak oni chcieli zarządzać krajem, jak nawet pieniędzy swojej partii nie oddają do banków? To najlepiej pokazuje, jak ta partia funkcjonuje - twierdzi polityk KO.

Cwalina-Śliwowska: PiS nie grało w wyborach fair

Żaneta Cwalina-Śliwowska (Polska 2050) mówiła, że chciałaby, "aby wszystkie partie polityczne startujące w wyborach miały równe szanse". - Niestety, tak jak widzimy, PiS nie grało w wyborach fair. To pokazują kolejne doniesienia prasowe, które też wpływają do (Państwowej) Komisji Wyborczej - powiedziała.

Przyznała, że "każda partia posiłkuje się źródłami zewnętrznymi, kredytami, gdyż kampania wyborcza to jest duży wysiłek finansowy", ale "swoje zobowiązania należy spłacać". - Przeciętny, zwykły obywatel musi spłacić swoje zobowiązania, jeżeli je zaciąga. To samo dotyczy partii politycznych - dodała.

PKW analizuje sprawozdanie PiS

Państwowa Komisja Wyborcza ma zdecydować w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych. Najnowszy, trzeci już termin na ogłoszenie decyzji przez PKW to 29 sierpnia. Komisja uzasadniła to koniecznością zwrócenia się do dwóch państwowych instytucji: Rządowego Centrum Legislacji (RCL) oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), by wyjaśnić wątpliwości. PKW otrzymała dokumenty od tych dwóch instytucji.