Polska Nawrocki odpowiada Zełenskiemu. "Spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski" Kamila Grenczyn |

Nawrocki: spór nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jarek Praszkiewicz/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wołodymyr Zełenski odniósł się do decyzji Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego w niedzielnym wywiadzie. - Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy - mówił między innymi.

Wypowiedź tę ocenił w poniedziałek w rozmowie z reporterką TVN24 Karol Nawrocki. - Spór nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach Polski, jak były to dramatyczne chwile. Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi - podkreślił.

Oświadczył też, że "nie wyobraża sobie sytuacji, w której polscy patrioci, a szczególnie polski prezydent, polski rząd w takiej sytuacji nie jest razem i się nie jednoczy".

- Wołodymyrze drogi, panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski - oznajmił następnie Nawrocki, zwracając się do prezydenta Ukrainy.

Więcej szczegółów wkrótce.

OGLĄDAJ: TVN24