Warto wiedzieć Nawrocki i Sikorski w USA, debata w Krakowie, rosyjski śmigłowiec nad Polską Adam Styczek |

Bezpieczny Kraków - czyli jaki? Debata kandydatów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Nawrocki i Sikorski wystąpili na forum ONZ

Karol Nawrocki podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ stwierdził, że Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Prezydent wezwał do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.

Nawrocki: Rosja wykazuje się imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do dwóch wojen światowych Źródło: TVN24

Szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas swojego wystąpienia zwrócił się do swojego rosyjskiego odpowiednika Siergieja Ławrowa. - Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji - apelował.

Wystąpienie szefa MSZ Radosława Sikorskiego na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Źródło: TVN24

Odbyła się debata kandydatów na prezydenta Krakowa

Siedmioro kandydatów na prezydenta Krakowa wzięło udział w debacie transmitowanej na antenie TVN24, a także w serwisie TVN24+. Debatę prowadziła Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Kandydaci odpowiadali na pytania dotyczące bezpieczeństwa, polityki społecznej i standardów polityki. W ostatniej części zadawali własne pytania wybranemu kandydatowi. Na naszym portalu relacjonowaliśmy wydarzenie na żywo.

Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że na północ od miejscowości Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8.

"Śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego. Naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość ok. 300 m i przebywał w niej przez 42 sekundy" - przekazano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni

Zatrzymania w związku z aferą PFN

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie przekazała, że byli członkowie zarządu spółki Solvere, Anna P. i Piotr M., usłyszeli w środę zarzuty wyrządzenia Polskiej Fundacji Narodowej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy.

Podejrzani - Anna P. to aktualnie dyrektorka w kancelarii prezydenta, zaś Piotr M. jest pracownikiem Telewizji Republika - nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Polscy siatkarze poznali rywali w półfinale mistrzostw Europy

Słowenia wygrała w Turynie z Belgią 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:13) w ćwierćfinale mistrzostw Europy i będzie tym samym rywalem polskich siatkarzy w półfinale.

We wtorek podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, wygrali z Niemcami 3:0.