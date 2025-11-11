Logo strona główna
Polska

"Nie wszędzie dotarło". Zdjęcie i wpis premiera

gd2
Tusk o Święcie Niepodległości. "To dzień radości wszystkich Polek i Polaków"
Źródło: TVN24
"W Gdańsku było o jedności i radości. Nie wszędzie dotarło" - napisał w dniu Święta Niepodległości premier Donald Tusk i opublikował zdjęcie tłumów na Długim Targu.

W 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ulicami Gdańska przeszła 23. Parada Niepodległości. Marsz wyruszył z Podwala Staromiejskiego i zakończył się przed Zieloną Bramą.

ZOBACZ RELACJĘ Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Ze sceny ustawionej na Długim Targu głos zabrali między innymi premier Donald Tusk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Po południu szef rządu opublikował wpis w mediach społecznościowych. "W Gdańsku było o jedności i radości. Nie wszędzie dotarło" - napisał i zamieścił zdjęcie tłumów na Długim Targu.

Premier o "największym cudzie", prezydent o "zobowiązaniu" każdego Polaka
Premier o "największym cudzie", prezydent o "zobowiązaniu" każdego Polaka

Święto Niepodległości

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 roku Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 roku. Zniesiono je w 1945 roku i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 roku na mocy ustawy. Od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Autorka/Autor: js/kab

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/Donald Tusk

Donald TuskŚwięto Niepodległości
