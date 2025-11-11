"Nie wszędzie dotarło". Zdjęcie i wpis premiera

W 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ulicami Gdańska przeszła 23. Parada Niepodległości. Marsz wyruszył z Podwala Staromiejskiego i zakończył się przed Zieloną Bramą.
Ze sceny ustawionej na Długim Targu głos zabrali między innymi premier Donald Tusk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
Po południu szef rządu opublikował wpis w mediach społecznościowych. "W Gdańsku było o jedności i radości. Nie wszędzie dotarło" - napisał i zamieścił zdjęcie tłumów na Długim Targu.
Święto Niepodległości
11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 roku Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 roku. Zniesiono je w 1945 roku i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 roku na mocy ustawy. Od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
Autorka/Autor: js/kab
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: x.com/Donald Tusk