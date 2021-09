Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej w Ogrodzie Saskim. Akcja odbyła się po raz dziesiąty

Jak powiedział prezydent, lektura ta zachowuje aktualność, ponieważ opowiada o negatywnych cechach ludzkiej natury. - To nie tragifarsa o wielkiej historii, nie ma tam polityki. To opowieść o ludziach, która w bardzo celny sposób opisuje typy charakteru - mówił.

Prezydent: warto przypomnieć sobie "Moralność pani Dulskiej", aby zrobić rachunek sumienia

Prezydent ocenił, że Gabriela Zapolska w przejaskrawiony sposób pokazała dwulicowość i zakłamanie Dulskiej. - Wiele rzeczy, które robi, są robione pod publiczkę. Momentami przeradza się to w okrucieństwo - powiedział Andrzej Duda. Prezydent dodał, że nie należy zapominać, że także jej mąż jest postacią negatywną, ponieważ rezygnuje z odpowiedzialności i woli "święty spokój".

- Czy nie spotykamy takich ludzi w naszym codziennym życiu? Być może dlatego tak bardzo lubimy tę tragifarsę, bo [tacy ludzie - przyp. red.] są wśród nas. Warto też przypomnieć sobie "Moralność pani Dulskiej", aby zrobić rachunek sumienia - powiedział, zapraszając do wysłuchania utworu.

Agata Kornhauser-Duda: Zapolska obnażała moralność ówczesnego mieszczaństwa

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przypomniała natomiast historię powstania sztuki opartej o treść książki oraz jej premiery przed 115 laty. Zauważyła, że od początku cieszyła się wielkim zainteresowaniem publiczności teatralnej we Lwowie i Krakowie.

- W ciągu pół roku sztukę obejrzało pięć tysięcy osób, co było wówczas wielkim sukcesem - dodała. Jej zdaniem zainteresowanie tragikomedią było spowodowane między innymi jej komizmem i gorzką ironią. - W ten sposób Zapolska obnażała moralność ówczesnego mieszczaństwa - stwierdziła pierwsza dama.

Gliński o wspieraniu czytelnictwa w Polsce

Powiedział, że w ciągu najbliższych pięciu lat wzrost nakładów na rozwój czytelnictwa wyniesie 40 procent. - To ponad miliard złotych na rozwój czytelnictwa. To pokazuje, że państwo polskie poważnie podchodzi do tej sprawy - przekonywał.