Polska Narkotyki w przesyłkach. Operacja "Kryształ" zakończona zatrzymaniami Oprac. Natalia Grzybowska |

Przesyłki pod lupą służb. Przejęto ponad 93 kilogramy narkotyków Źródło wideo: KGP Źródło zdj. gł.: KGP

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Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Policji przeprowadzili ogólnopolską operację "Kryształ", wymierzoną w przemyt narkotyków oraz innych nielegalnych towarów.

Akcja została przeprowadzona na terenie całego kraju i była ukierunkowana na kontrolę przesyłek pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym. Funkcjonariusze sprawdzali między innymi, czy nie są nimi przewożone narkotyki, substancje psychotropowe, wyroby tytoniowe, płyny do e-papierosów oraz susz tytoniowy.

Ogólnopolska operacja "Kryształ" Ogólnopolska operacja "Kryształ" Źródło zdjęcia: KGP Ogólnopolska operacja "Kryształ" Źródło zdjęcia: KGP Ogólnopolska operacja "Kryształ" Źródło zdjęcia: KGP Ogólnopolska operacja "Kryształ" Źródło zdjęcia: KGP Ogólnopolska operacja "Kryształ" Źródło zdjęcia: KGP Ogólnopolska operacja "Kryształ" Źródło zdjęcia: KGP

W operacji uczestniczyło 726 funkcjonariuszy - 384 ze Służby Celno-Skarbowej oraz 342 policjantów. Podczas działań wykorzystywano specjalistyczny sprzęt i psy służbowe wyszkolone do wykrywania narkotyków.

Łącznie skontrolowano 2591 przesyłek. W 565 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, a w 126 ujawniono przemyt lub przewóz środków odurzających i substancji psychotropowych.

- Zabezpieczono ponad 32 kilogramy nielegalnych substancji. Wśród nich znajdowały się między innymi marihuana, mefedron, klofedron (3-CMC), ketamina, kokaina, haszysz, LSD, MDMA, ecstasy, metamfetamina oraz inne substancje psychoaktywne i produkty zawierające THC - przekazała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Policjanci zabezpieczyli dodatkowo ponad 61 kilogramów narkotyków i zatrzymali siedem osób. Podejrzani usłyszeli zarzuty posiadania oraz przewozu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od trzech do 20 lat pozbawienia wolności.

Jak poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji podinsp. Robert Opas, w wyniku całej operacji zabezpieczono ponad 93 kilogramy substancji narkotycznych, w tym około 77 kilogramów marihuany, 10 kilogramów klofedronu, ponad kilogram amfetaminy, pół kilograma haszyszu oraz 37 gramów kokainy. Funkcjonariusze przejęli również ponad 500 kilogramów tytoniu, ponad 17 tysięcy produktów leczniczych i steroidowych oraz 1700 e-papierosów bez polskich znaków akcyzy.

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