Polska

Nagrody Press Club Polska 2026 rozdane

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie Gali Nagród Press Club Polska
Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie Gali Nagród Press Club Polska
Źródło: PAP/Piotr Nowak
Podczas uroczystej gali, która odbyła się we wtorek, wręczono nagrody Press Club Polska. Obok polskich dziennikarzy nagrodzeni zostali także przedstawiciele mediów z zagranicy. Nagrodę Specjalną otrzymał węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi, który ujawniał nadużycia władzy, sięgające samego Viktora Orbana. 

Nagrody Press Club Polska przyznawane są za dziennikarstwo śledcze, ekonomiczne i "za dziennikarstwo najwyższej próby". - W ostatnich czasach zaufanie do mediów niestety spada, a odbiorcy są coraz bardziej zdezorientowani i trudno im oddzielać informacje od manipulacji - mówił podczas wtorkowej gali członek Rady Press Club Polska Jarosław Włodarczyk. - Ale cały czas powstają setki doskonałych materiałów dziennikarskich i dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby właśnie o takim dziennikarstwie mówić i takie dziennikarstwo nagradzać - zaznaczył. Włodarczyk podkreślił, że spośród kilkuset zgłoszeń wybrano "naprawdę wyjątkowych finalistów".

Nagrody Press Club Polska. Laureaci

Nagrodę im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze wręczono Michałowi Janczurze za cykl publikacji pt. "Szarlatan" w Wirtualnej Polsce. Wśród finalistów znaleźli się:

  • Mateusz Baczyński za artykuł pt. "Granatnik, afera taśmowa i tajne dokumenty. Jak polowano na Dragona", opublikowany w Onet.pl
  • Anna Gielewska, Daniel Flis i Anastasiia Morozova za tekst "Paczka z bombą" w portalu FRONTSTORY.PL
  • Katarzyna Włodkowska za reportaż "Nietykalna", opublikowany w "Dużym Formacie", magazynie reporterów "Gazety Wyborczej".

Nagrodę Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska otrzymał Michał Tomaszkiewicz za cykl "Indeks Miesięcznych Zakupów" w portalu PolskieRadio24.pl. Wśród finalistów znaleźli się:

  • Wojciech Boczoń za cykl artykułów o kredycie banku PKO BP "Alicja" w portalu Bankier.pl
  • Aleksandra Kąkol za reportaż "Siła wieku" w TVN24+
  • Patrycja Maciejewicz za rozmowy "Tłoczone z danych" w portalu Wyborcza.biz
  • Karolina Wysota za cykl publikacji o zastąpieniu WIBOR-u wskaźnikiem POLSTR w portalu Money.pl
Reportaż TVN24+ "Siła wieku" w finale nagrody Press Club Polska
Dowiedz się więcej:

Reportaż TVN24+ "Siła wieku" w finale nagrody Press Club Polska

BIZNES

Nagrodą im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby uhonorowani zostali (kolejność alfabetyczna): Daniel Flis, Anastasiia Morozova, Alicja Pawłowska, Radosław Łukasik, Wojciech Cieśla - FRONTSTORY.PL, Mateusz Kapera - RadioZet.pl, Maria Pankowska - OKO.press, Dominik Szczepański - "Newsweek", Karolina Wysota - Money.pl i Michał Żyłowski - "Gazeta Wyborcza" za publikację "Narkobiznes: z Telegrama do paczkomatu". W finale znaleźli się też:

  • Agnieszka Jucewicz za esej dziennikarski "Jesteśmy zmęczeni" opublikowany w "Gazecie Wyborczej"
  • Michał Szczęch za reportaż "Serce matki pęka długo" opublikowany w "Piśmie. Magazynie Opinii"

Nagrodę Specjalną im. Dariusza Fikusa za rok 2021 odebrała białoruska dziennikarka Kaciaryna Andrejewa, skazana przez reżim Aleksandra Łukaszenki w procesie politycznym, na podstawie fałszywych zarzutów. Miesiąc temu, po czterech latach więzienia, została zwolniona.

Nagrodę Specjalną Press Club Polska dostał węgierski dziennikarz śledczy pracujący dla niezależnych mediów Direkt36 i VSquare Szabolcs Panyi. Rada PCP wyraziła w ten sposób szacunek dla "niezłomnej postawy zawodowej dziennikarza, który nie zważając na grożące mu bezprawne konsekwencje, opublikował ustalenia dziennikarskiego śledztwa demaskujące kompromitujące zachowania przedstawicieli węgierskiego rządu".

"To pokazuje ich desperację". Czym podpadł Orbanowi
Dowiedz się więcej:

"To pokazuje ich desperację". Czym podpadł Orbanowi

Świat

Press Club Polska

Press Club Polska został powołany do życia z inicjatywy dziennikarzy. Jego głównymi celami są: podnoszenie i upowszechnianie standardów zawodowych i etycznych dziennikarstwa; ochrona słusznych zawodowych i społecznych interesów dziennikarzy; popularyzowanie wiedzy na temat pracy dziennikarskiej oraz orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych w sprawach dotyczących wolności słowa; promowanie profesjonalnych kontaktów dziennikarzy z zagranicznymi mediami; integracja środowiska zawodowego dziennikarzy.

Radę Press Club Polska stanowią: Edyta Krześniak, Małgorzata Naukowicz, Marcin Lewicki, Jacek Marczewski, Wojciech Tumidalski, Magdalena Rigamonti i Jarosław Włodarczyk.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
United Airlines Boeing
Gigant lotniczy tnie prognozy zysków
BIZNES
Pogoda na majówkę
Pogoda na majówkę. Modele pokazują dwa scenariusze
Arleta Unton-Pyziołek
Pałac Prezydencki
Wpadka kancelarii prezydenta? Tytuł dla lekarza, który nie żyje od kilku miesięcy
Polska
58 min
Mateusz Morawiecki
Mocne słowa o Morawieckim. "Ma to odczuć na własnej skórze"
Podcast polityczny
Korona św. Stefana to jeden z najważniejszych symboli węgierskiej państwowości
Magyar się zgodził. Będzie przysięga na Świętą Koronę Węgier. Co to znaczy?
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Będą Rosjanie, nie będzie zawodów. Norwegowie nieugięci
EUROSPORT
warszawa shutterstock_2589249035
Powiało optymizmem. Dane GUS świadczą o lepszej koniunkturze w gospodarce
BIZNES
Donald Tusk i Karol Nawrocki
Najważniejsze osoby w państwie "w tajemniczym miejscu". Wiemy, co robiły
Zespół autorów
Konrad PiaseckiRadomir WitKuba Koprzywa
Upał, słońce
Dzień Ziemi. Dlaczego walka z "betonozą" jest tak ważna?
METEO
imageTitle
Chwile grozy w NBA. Runął na parkiet, uderzył głową
EUROSPORT
UW
Hakerzy zaatakowali Uniwersytet Warszawski. Skopiowane dane trafiły do darknetu
WARSZAWA
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Turbulencje na rynku pracy. "Mogą nasilić napięcia"
BIZNES
imageTitle
Legenda klubu odznaczona. Radni i prezydent zaśpiewali na jego cześć
EUROSPORT
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Uwięzienie, bicie, okaleczanie. Pięciu oskarżonych
Kraków
Donald Trump - Tucker Carlson
Carlson żałuje. "Przepraszam za wprowadzanie ludzi w błąd"
Świat
Pożar placu zabaw w Toruniu
Spłonął plac zabaw. Policja: podpalił ośmiolatek
Kujawsko-Pomorskie
Zatrzymali syna zmarłej (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginiony 12-latek wrócił do domu
Poznań
imageTitle
Piotr Zieliński blisko podwójnej korony
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński
Ludzie Morawieckiego "mają deklarację" Kaczyńskiego
Polska
Bez dokumentów jechali w stronę granicy z Niemcami. Trzech Afgańczyków zatrzymanych
Zatrzymali ich przy granicy z Niemcami, musieli wrócić na Litwę
Szczecin
Centrum Teheranu, Iran
Iran nie reaguje na decyzję Trumpa
BIZNES
System Patriot
"Uzupełnienie tych zapasów zajmie od jednego do czterech lat"
Świat
Rękopis zachował się w muzykaliach
Znaleźli pierwszy rękopis nut "Mazurka Dąbrowskiego"
Aleksandra Arendt-Czekała
imageTitle
Rozpaczliwy apel skazanego koszykarza
EUROSPORT
Timmy
Chcą nakarmić Timmy'ego makrelami. Trwa walka o życie wieloryba
METEO
imageTitle
Był cud, jest kolejny koszmar. Były mistrz Anglii w trzeciej lidze
EUROSPORT
Dyspozytor numeru 112 (zdjęcie ilustracyjne)
Tysiące połączeń z telefonów bez karty. Tak blokował numer 112
Opole
Donald Trump
USA przechodzą do kolejnego etapu "Gospodarczej Furii"
BIZNES
W aucie butelka po alkoholu, za kierownicą 39-latka z blisko trzema promilami
Kompletnie pijana wiozła koleżankę. Uderzyła w słup i znieważyła policjantów
WARSZAWA
Boeing 787-9 Dreamliner linii XiamenAir, Lotnisko Chopina w Warszawie
Na azjatyckie wakacje wkrótce tylko chińskimi liniami?
Maciej Michałek

