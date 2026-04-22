Polska Nagrody Press Club Polska 2026 rozdane Oprac. Ewa Żebrowska |

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie Gali Nagród Press Club Polska Źródło: PAP/Piotr Nowak

Nagrody Press Club Polska przyznawane są za dziennikarstwo śledcze, ekonomiczne i "za dziennikarstwo najwyższej próby". - W ostatnich czasach zaufanie do mediów niestety spada, a odbiorcy są coraz bardziej zdezorientowani i trudno im oddzielać informacje od manipulacji - mówił podczas wtorkowej gali członek Rady Press Club Polska Jarosław Włodarczyk. - Ale cały czas powstają setki doskonałych materiałów dziennikarskich i dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby właśnie o takim dziennikarstwie mówić i takie dziennikarstwo nagradzać - zaznaczył. Włodarczyk podkreślił, że spośród kilkuset zgłoszeń wybrano "naprawdę wyjątkowych finalistów".

Nagrody Press Club Polska. Laureaci

Nagrodę im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze wręczono Michałowi Janczurze za cykl publikacji pt. "Szarlatan" w Wirtualnej Polsce. Wśród finalistów znaleźli się:

Mateusz Baczyński za artykuł pt. "Granatnik, afera taśmowa i tajne dokumenty. Jak polowano na Dragona", opublikowany w Onet.pl

Anna Gielewska, Daniel Flis i Anastasiia Morozova za tekst "Paczka z bombą" w portalu FRONTSTORY.PL

Katarzyna Włodkowska za reportaż "Nietykalna", opublikowany w "Dużym Formacie", magazynie reporterów "Gazety Wyborczej".

Nagrodę Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska otrzymał Michał Tomaszkiewicz za cykl "Indeks Miesięcznych Zakupów" w portalu PolskieRadio24.pl. Wśród finalistów znaleźli się:

Wojciech Boczoń za cykl artykułów o kredycie banku PKO BP "Alicja" w portalu Bankier.pl

Aleksandra Kąkol za reportaż "Siła wieku" w TVN24+

Patrycja Maciejewicz za rozmowy "Tłoczone z danych" w portalu Wyborcza.biz

Karolina Wysota za cykl publikacji o zastąpieniu WIBOR-u wskaźnikiem POLSTR w portalu Money.pl

Nagrodą im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby uhonorowani zostali (kolejność alfabetyczna): Daniel Flis, Anastasiia Morozova, Alicja Pawłowska, Radosław Łukasik, Wojciech Cieśla - FRONTSTORY.PL, Mateusz Kapera - RadioZet.pl, Maria Pankowska - OKO.press, Dominik Szczepański - "Newsweek", Karolina Wysota - Money.pl i Michał Żyłowski - "Gazeta Wyborcza" za publikację "Narkobiznes: z Telegrama do paczkomatu". W finale znaleźli się też:

Agnieszka Jucewicz za esej dziennikarski "Jesteśmy zmęczeni" opublikowany w "Gazecie Wyborczej"

Michał Szczęch za reportaż "Serce matki pęka długo" opublikowany w "Piśmie. Magazynie Opinii"

Nagrodę Specjalną im. Dariusza Fikusa za rok 2021 odebrała białoruska dziennikarka Kaciaryna Andrejewa, skazana przez reżim Aleksandra Łukaszenki w procesie politycznym, na podstawie fałszywych zarzutów. Miesiąc temu, po czterech latach więzienia, została zwolniona.

Nagrodę Specjalną Press Club Polska dostał węgierski dziennikarz śledczy pracujący dla niezależnych mediów Direkt36 i VSquare Szabolcs Panyi. Rada PCP wyraziła w ten sposób szacunek dla "niezłomnej postawy zawodowej dziennikarza, który nie zważając na grożące mu bezprawne konsekwencje, opublikował ustalenia dziennikarskiego śledztwa demaskujące kompromitujące zachowania przedstawicieli węgierskiego rządu".

Press Club Polska

Press Club Polska został powołany do życia z inicjatywy dziennikarzy. Jego głównymi celami są: podnoszenie i upowszechnianie standardów zawodowych i etycznych dziennikarstwa; ochrona słusznych zawodowych i społecznych interesów dziennikarzy; popularyzowanie wiedzy na temat pracy dziennikarskiej oraz orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych w sprawach dotyczących wolności słowa; promowanie profesjonalnych kontaktów dziennikarzy z zagranicznymi mediami; integracja środowiska zawodowego dziennikarzy.

Radę Press Club Polska stanowią: Edyta Krześniak, Małgorzata Naukowicz, Marcin Lewicki, Jacek Marczewski, Wojciech Tumidalski, Magdalena Rigamonti i Jarosław Włodarczyk.

