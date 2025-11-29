Nagrody BONUS "Tygodnika Powszechnego" rozdane. Wśród finalistów Justyna Suchecka

Nagrody BONUS "Tygodnika Powszechnego" rozdane Źródło: TVN24

W krakowskim Muzeum Manggha odbyła się gala pierwszej edycji nagród BONUS "Tygodnika Powszechnego", podczas której wyróżniono dziennikarzy, twórców, liderów, społeczników i innowatorów, którzy w życiu publicznym wytrwale budują porozumienie, sprzeciwiają się uproszczeniom, idą pod prąd sensacji i toksycznych emocji.

Laureatami zostali Przemysław Kuśmierek w kategorii "Technologia", Arjun Talwar ("Kultura"), Karolina Wigura ("Media"), Marta Titaniec ("Lider/Liderka") oraz Piotr Cywiński ("Działalność społeczna").

- Bonus to jest ktoś dobry, ktoś, kto wniósł istotny, zauważalny, namacalny wkład w nasze ludzkie sąsiedztwo - wyjaśnił redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" Jacek Stawiski.

Laureat nagrody Piotr Cywiński podkreślił, że "Tygodnik Powszechny" próbuje wskazać tą nagrodą "wartości, które są pochodną zróżnicowania wewnętrznego, ale jednak wspólnoty". - To mądry wybór, żeby to wskazać, bo bardzo tego potrzebujemy. Jak jesteśmy podzieleni i skłóceni, gdy myślimy o sobie w kategoriach wrogich wręcz, pokazywanie tego, co łączy jest bardzo ważne - dodał.

W kategorii "Media" do nagrody nominowana była dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka, która nominację przyjęła jako dowód, że to, co jest podstawą jej pracy, "jest widzialne i działa".

- Od jednej z młodych osób, które wiem, że mnie zgłosiły, usłyszałam, że dla mnie młodość nie jest problemem do rozwiązania - wspomniała Suchecka. - Jak długo będę się trzymała tej myśli, jestem w stanie być dobrą dziennikarką - dodała.

