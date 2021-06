"Niewinna osoba marnuje lata życia, swoje zdrowie, tylko dlatego, że dyktator chciałby utrzymać władzę"

Więźniowie polityczni na Białorusi są poniżani moralnie, niszczeni fizycznie i fakt, że ludzie tam głodują czy próbują popełnić samobójstwo świadczy, że warunki są tam nie do zniesienia - powiedziała białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska po odebraniu Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Nagrody otrzymały także Tatiana Khomich, siostra zatrzymanej Maryi Kalesnikawej oraz Wołha Kawalkowa.

Do grona laureatów Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego dołączyły Swiatłana Cichanouska, Maryja Kalesnikawa i Wołha Kawalkowa . Białoruskie opozycjonistki zostały wyróżnione podczas uroczystej gali w ogrodach Ossolineum we Wrocławiu. W imieniu Kalesnikawej nagrodę odebrała siostra - Tatiana Khomich.

"Niewinna osoba marnuje lata swojego życia, swoje zdrowie, tylko dlatego, że dyktator chciałby utrzymać władzę"

Swiatłana Cichanouska mówiła o swoim mężu, Siarhieju, który "od roku jest w więzieniu". - Niewinna osoba marnuje lata swojego życia, swoje zdrowie, tylko dlatego, że dyktator chciałby utrzymać władzę - powiedziała. Cichanouska dodawała, że "w białoruskich więzieniach jest bardzo ciężko". - Ludzie są poniżani moralnie, niszczeni fizycznie i fakt, że ludzie tam głodując czy próbują popełnić samobójstwo świadczy, że warunki są tam nie do zniesienia - wskazywała.

- Teraz musimy myśleć o tym, jak uwolnić te osoby, ponieważ teraz tysiące przebywają w więzieniach, a ponad 500 (osób - red.) z nich to więźniowie polityczni - dodawała.

Zdaniem Cichanouskiej zmusić Łukaszenkę do uwolnienia więźniów politycznych może tylko presja. - Presja w kraju, a także presja państw demokratycznych - stwierdziła. Jak dodała, najbardziej skutecznym jej sposobem są sankcje. - Tylko kiedy reżim Łukaszenki zostanie pozbawiony wsparcia materialnego, gdy nie będzie miał czym płacić funkcjonariuszom OMON-u i KGB, tym, którzy torturują w więzieniach naszych bliskich, wtedy być może zastanowi się nad tym, że nie ma się gdzie podziać i odpowie na nasze wezwania do dialogu. Bo tylko poprzez dialog ze społeczeństwem obywatelskim będzie można omówić sposób transformacji Białorusi - tłumaczyła opozycjonistka.

"Ludzie są już na granicy"

Jak mówiła, adwokaci są jedynymi osobami, z którymi mogą komunikować się więźniowie. Zaznaczyła jednak, że każdy, kto chce wesprzeć jej siostrę, w tym prawnicy, jest szykanowany - dwóch jej adwokatów trafiło do aresztu, dwóch innych pozbawiono licencji.

Według Khomich Maryja jest oskarżona o to, że nawoływała do naruszenia bezpieczeństwa narodowego. - Masza jest bardzo mocną osobą. Robi wszystko, co może w tej sytuacji, trzyma sie na duchu - powiedziała Białorusinka.