Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk: mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę

KPRM, posiedzenie rządu
Tusk: w nocy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów
Źródło: TVN24
W nocy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów - powiedział premier Donald Tusk podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów. Dodał, że "mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę". Wcześniej szef rządu uczestniczył w odprawie w BBN, którą prowadził prezydent Karol Nawrocki.

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24 >>>

- Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów - powiedział premier. Dodał, że "te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone".

Podkreślił, że procedury zadziałały, a proces decyzyjny był bez zarzutów.Tusk mówił, że "zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, naszych żołnierzy, pilotów i także sojuszników".

Szef rządu powiedział, że "mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę". - Jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami. Jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO, tak, aby przez najbliższych kilka godzin, dni i w dalszej przyszłości równie skutecznie jak dzisiaj w nocy działać w przypadku tego typu zagrożenia - powiedział.

- Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO. I dlatego wszyscy nasi sojusznicy sytuację traktują bardzo poważnie - zaznaczył.

Przekazał, że "nie odnotowaliśmy żadnych ofiar". Dodał, że trwają poszukiwania szczątków zestrzelonych dronów.

tusk 2
Tusk: pierwszy raz doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO
Źródło: TVN24

"Współpraca pomiędzy instytucjami jest wzorowa"

Tusk przekazał, że zamknięcie lotnisk nie było spowodowane zagrożeniem atakiem na nie, ale było wymuszone sytuacją, ze względu na potrzeby operacyjne polskich lotników.

Tusk mówił, że jest w stałym kontakcie z wojskowymi i prezydentem Karolem Nawrockim. - Od wielu godzin rozmawiamy i oceniamy skutki tych dramatycznych zdarzeń. Oceniamy także przyszłe potrzeby - powiedział.

- Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo istotne są nie tylko inwestycje, ale także pełna koordynacja działań, proste procedury tak, aby w wypadku zagrożenia działać w sposób adekwatny i zdecydowany - zaznaczył premier.

Podkreślił, że "współpraca pomiędzy instytucjami jest wzorowa". - Mieliśmy już dwa spotkania dzisiaj w nocy także z panem prezydentem - mówił premier. Jak dodał, będzie on także rozmawiał z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

- Jest rzeczą bardzo ważną, aby w chwilach takiej próby wszystkie instytucje działały jak jedna pięść. Muszę zapewnić z pełnym przekonaniem, że wszystkie te instytucje zdają swój egzamin - dodał.

Tusk: jesteśmy gotowi, aby odeprzeć tego typu prowokacje i ataki

- Ważna lekcja dla nas wszystkich. Jesteśmy gotowi, aby odeprzeć tego typu prowokacje i ataki. Jesteśmy dobrze przygotowani, a sytuacja jest poważna i dzisiaj już nikt nie może mieć wątpliwości, że musimy się przygotowywać na różne scenariusze - mówił szef rządu.

Dodał, że "pierwszy egzamin został zdany i procedury, plany na taki wypadek przygotowywane działają".

Jednocześnie podkreślił, że "nie ma powodu do paniki". - Będziemy informować obywateli o wszystkich zdarzeniach, tak, aby była pełna jasność co do tego, co się dzieje na polskim niebie. (...) Ale w tej chwili nie ma powodu, aby wprowadzać jakieś restrykcje, które utrudniłyby życie codzienne obywateli - podkreślił szef rządu.

Tusk zapewnił, że nie ma powodu do wprowadzania restrykcji, które "utrudniłyby życie codziennie obywatelowi".

Zaapelował do wszystkich - w tym polityków, dziennikarzy i komentatorów - o uwrażliwienie na próby dezinformacji i wrogiej propagandy. - Musimy wszyscy zdać egzamin z takiej obywatelskiej i politycznej odpowiedzialności. Nie możemy w żadnym wypadku ulegać tego typu informacyjnym atakom hybrydowym i dezinformacji. Dlatego proszę polegać na oficjalnych komunikatach, przede wszystkim komunikowanych przez Wojsko Polskie - powiedział premier.

- Ustaliliśmy z panem prezydentem, że będziemy te polityczne komunikaty formułowali wspólnie, także z naszymi współpracownikami - poinformował.

Premier zaznaczył też, że po otrzymaniu informacji od dowódców wojskowych będzie rozdawał poszczególnym ministrom zadania, "wynikające z sytuacji, w jakiej znalazł się kraj".

Odprawa w BBN z udziałem prezydenta i premiera

Wcześniej, przed godziną 8, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego informowało, że "zakończyła się narada zwołana przez Prezydenta RP".

Wcześniej w środę rzecznik rządu Adam Szłapka napisał na platformie X, że "trwa spotkanie Premiera Donalda Tuska z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa". "Premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godzinę 8.00" – podał Szłapka.

Prezydent Karol Nawrocki przekazał o godzinie 6:30, że od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaje w stałym kontakcie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP.

"Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W BBN niebawem poprowadzę odprawę, na którą przybędzie szef rządu. Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania" – podkreślił.

Naruszenie polskiej przestrzeni

Przed godziną 4 w nocy Dowództwo Operacyjne RSZ wydało komunikat, w którym podało, że "w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron".

"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyło się". Komunikat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyło się". Komunikat

W związku z wydarzeniami wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wraca do kraju z wizyty w Londynie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5 - przekazał PAP resort.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Czosnówka

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

Czosnówka
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty, tas,js/ft

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskAdam Szłapka
Czytaj także:
Nawrocki
Nawrocki: w ciągu 48 godzin zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Polska
10 0745 s2 cl-0021
"Europa jest po stronie Polski". Owacje na stojąco w europarlamencie
Świat
Kierowca volkswagena był pijany
Pijany kierowca wypadł z drogi, nie żyje 16-latek
Kraków
Wyryki
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy
Polska
Pościg i zderzenie z radiowozem w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Bójka i morderstwo na Dworcu Centralnym
WARSZAWA
Dron znaleziony pod Opocznem
Informacje o kolejnych znalezionych dronach. Namierzyli już cztery
Lublin
Kierowca pędził 147 kilometrów na godzinę
Pędził prawie 150 km/h w terenie zabudowanym
WARSZAWA
shutterstock_2545539793
Obce drony nad Polską. Złoty reaguje
BIZNES
Siedziba NATO w Brukseli
Informator Reutersa w NATO: Sojusz nie traktuje nalotu dronów jako ataku
Świat
imageTitle
Euforia w Boliwii. Faworyt pokonany, awans na mundial coraz bliżej
EUROSPORT
Nowe prawo ma zwiększyć ochronę danych osobowych i wizerunków dzieci w szkołach
Komunikat MEN. Co z lekcjami?
Polska
Tragedia pod Kwakowem. Rowerzysta zginął w zderzeniu z dostawczym renault
Podczas omijania wjechał w rowerzystę. Mężczyzna nie żyje
Trójmiasto
trump pytanie
Pytanie o naruszenie polskiej przestrzeni. Trump nie odpowiada
Świat
Czosnówka
Nie zbliżaj się, nie dotykaj, zgłaszaj. Apel wojska
Lublin
Polskie myśliwce
"Reagujemy. I taki sygnał do Kremla popłynął"
Polska
imageTitle
Przegrała 0:6, po czym skreczowała. Dramat Linette
EUROSPORT
Krem (zdjęcie poglądowe)
Pierwszy na świecie filtr słoneczny z pyłku kwiatów
METEO
imageTitle
To nie błąd statystyczny. Ronaldo strzelił 141. gola dla reprezentacji
EUROSPORT
Dron, który spadł w Czosnówce
Zestrzelony dron "nie jest wart naszych rakiet". Ekspert apeluje
RELACJA
Wyryki
Zełenski: co najmniej osiem dronów było skierowanych w stronę Polski
Świat
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica dziurawa, chodnik nierówny, a bloków coraz więcej
WARSZAWA
Drzewo runęło na samochód
Nie było wiatru, drzewo runęło i zmiażdżyło samochód
WARSZAWA
shutterstock_2250571743
Kumulacja w Lotto rozbita. Potężna wygrana
BIZNES
Czosnówka
Generał Bieniek: myślę, że wtargnięcie dronów było intencyjne
Polska
imageTitle
Niesamowity wyczyn Haalanda. Pierwszy taki od 1977 roku
EUROSPORT
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Przestrzeń nad Lotniskiem Chopina ponownie otwarta. Utrudnienia mogą potrwać cały dzień
WARSZAWA
Polski myśliwiec
"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyło się". Komunikat
Polska
imageTitle
Uwaga, talent! 15-latka pisze historię w Sao Paulo
EUROSPORT
Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów
Rosyjski atak na Ukrainę. "Pozostańcie w schronach do odwołania"
Świat
Burza, chmury, deszcz
Ulewy, burze. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica