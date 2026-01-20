Logo strona główna
Polska

"Na tym cierpi cała rodzina". Już w niedzielę WOŚP zagra dla nich

Dzięki WOŚP do szpitala może trafić nowoczesny sprzęt
Już w niedzielę WOŚP zagra o "Zdrowe brzuszki naszych dzieci"
Źródło: TVN24
Przed niedzielnym 34. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, warto pamiętać jaki cel przyświeca wszystkim, którzy się w to angażują. Tegoroczna zbiórka zostanie przeznaczona na wsparcie gastroenterologii dziecięcej, czyli diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego najmłodszych. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Niespełna roczny Tadeusz jest pacjentem wielkopolskiego centrum pediatrii w Poznaniu. Z powodu uciążliwego refluksu konieczne było badanie endoskopowe. - Czekamy na wyniki, na pewno musi dojść do siebie po tym badaniu - mówi mama chłopca, Natalia. - Na pewno zostaniemy jeszcze kilka dnia na oddziale pod obserwacją. Na pewno musi zacząć przybierać na wadze bo ta waga stoi - dodaje.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Koncert gwiazdy Eurowizji, polskie jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Zagraniczne sztaby w pełnej gotowości

Nieco już starsza Paulina leczy się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Krakowie - wykryto u niej przewlekłe nawracające zapalenie jelit. - Przebywamy w szpitalu często. Są to wizyty czasami kilkudniowe, czasami dłuższe - stwierdza pani Katarzyna, mama Pauliny.

Łączy ich "gen społecznika". Szefowie sztabów WOŚP poza Polską w reportażu Ewy Knast

Łączy ich "gen społecznika". Szefowie sztabów WOŚP poza Polską w reportażu Ewy Knast

WOŚP 2026
Rakieta Igi Świątek i trening

Rakieta Igi Świątek i trening

Aukcje WOŚP

WOŚP zagra o "Zdrowe brzuszki naszych dzieci"

Niezależnie od wieku te dwie historie łączy jedno - choroby układu pokarmowego. Właśnie dla takich osób zagra w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. - 34. Finał, czyli "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - zapowiadał Jurek Owsiak, prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

To hasło finału, w którym wziąć udział może każdy i każdy może pomóc - wspierając Orkiestrę, która przeznaczy te pieniądze na sprzęt medyczny. - Ta pomoc jest, sprzęt jest, ale my chcemy kupić najnowocześniejszy. Ostatni raz kupowaliśmy dziesięć lat temu podobne urządzenia. Jest to populacja między 1,5 a 1,7 miliona dzieciaków, której takiej pomocy potrzebują - podkreśla Jerzy Owsiak.

Sprzęt ma trafić do 16 klinik gastrologicznych w całej Polsce.

Mikołaj Roznerski zaprasza na wspólną kolację
Kolacja z Mikołajem Roznerskim
Aukcje WOŚP
Paulina Krupińska zaprasza na plan programu "Mam Talent!"
Paulina Krupińska zaprasza na plan programu "Mam Talent!"
Aukcje WOŚP
Anita Werner dla WOŚP: Podkładka na kartki z logiem TVN24 i autografem
Podkładka z autografem Anity Werner
Aukcje WOŚP

- Jest to sprzęt niezwykle ważny, bo pozwoli nam rozwinąć możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w problemach gastroenterologicznych, a te problemy, co z zaniepokojeniem obserwujemy z roku na rok, stają się coraz większe - przyznaje pediatra i gastroenterolog dziecięcy, lek. med. Bartłomiej Bancerz, kierownik Zakładu Endoskopii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu.

Prof. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, kierowniczka oddziału gastroenterologii i pediatrii, Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka informuje, że "w tej chwili dominują nieswoiste zapalenia jelit: choroba Crohna i wrzodziejące zapalenia jelita grubego".

Dzięki WOŚP do szpitala może trafić nowoczesny sprzęt
Dzięki WOŚP do szpitala może trafić nowoczesny sprzęt
Źródło: TVN24

Orkiestrze pomogą też ci, dla których toczy się gra

- Problemy z odżywianiem to są problemy z jelitami, to ogólnie jest problem całej rodziny. Nie dotyczy to tylko tego człowieka, który cierpi na tę chorobę. Na tym cierpi cała rodzina - stwierdza Sylwia Teper, mama sześcioletniej pacjentki. - I sprzęt, który otrzyma niejeden szpital, od Wielkiej Orkiestry, jest naprawdę bardzo potrzebny - podkreśla.

Sprzęt ten dołączy do tysięcy urządzeń z poprzednich lat. Wizyta w szpitalu i niezauważenie charakterystycznego serduszka jest właściwie niemożliwe.

Nieprofesjonalna usługa gastronomiczna od prowadzących program "W kuluarach"
Nieprofesjonalna usługa gastronomiczna od prowadzących program "W kuluarach"

Aukcje WOŚP

W najnowszej edycji WOŚP kupi innowacyjny sprzęt do chirurgii przewodu pokarmowego między innymi konsolę chirurgiczną da Vinci czy mobilny cyfrowy aparat rentgenowski. Systemy do żywienia poza i dojelitowego. Potrzebne są też nowe endoskopy w tym zestawy do endoskopowej ultrasonografii, aparaty do kolonoskopii wirtualnej czy zestaw do endoskopii kapsułkowej, która robi tysiące zdjęć całego układu pokarmowego - w tym jelita cienkiego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ile zebrała WOŚP w 2025 roku?

Lek. med. Bartłomiej Bancerz wyjaśnia, że dostęp do zdjęć jelita cienkiego jest bardzo utrudniony. - Pacjent połyka kapsułkę i na pasku nosi specjalny rejestrator. Kapsułka przesyła zdjęcia, a później, również przy wsparciu sztucznej inteligencji, analizujemy te zdjęcia - dodaje.

"Niepowtarzalny" egzemplarz książki "Szklane ukłony"
"Niepowtarzalny" egzemplarz książki "Szklane ukłony"

Aukcje WOŚP

- Dziękujemy Orkiestrze i tu naprawdę wielkie ukłony dla całego społeczeństwa, które z dobroci serca pomaga nam w zdobyciu nowoczesnej aparatury - podkreśla konsultant ds. gastroenterologii prof. dr hab. Krzysztof Fyderek z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

W tym wsparciu będą pomagać też ci, dla których toczy się gra. - Nigdy w życiu bym nie pomyślała, że będziemy grać z Orkiestrą dla naszej córki. Gramy co roku, a w tym roku akurat dla Gabi - mówi mama małej Gabrieli.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Maciej Zalewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

