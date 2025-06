MSZ odradza podróże do tych krajów. Komunikat

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza polskim obywatelom podróże do Arabii Saudyjskiej, Omanu oraz Kataru.

Loty na trasach Doha–Warszawa oraz Warszawa–Doha są czasowo realizowane trasami alternatywnymi (okrężnymi), co może prowadzić do zmian harmonogramów i opóźnień. PLL LOT poinformował, że odwołał niedzielny rejs z Warszawy do stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu.