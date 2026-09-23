Zmiany kadrowe w armii. Generał brygady Witold Bartoszek nowym szefem wojsk dronowych
Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o nominacjach we wpisie na platformie X.
Decyzję o wyznaczeniu na stanowisko szefa pionu operacyjnego do spraw UE - zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE - otrzymał generał brygady Mirosław Bodnar. Na pozycję inspektora wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, szef MON wyznaczył generała brygady Witolda Bartoszka.
Generał Bodnar pełnił wcześniej funkcję inspektora wojsk bezzałogowych. O zmianie jego stanowiska szef resortu obrony mówił już we wtorek. Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że generał "wykonał zadanie, które było mu polecone".
- Te działania, do których się zobowiązał, zostały wypełnione, a teraz będzie kontynuował swoją misję w Brukseli. Będzie tam współpracował z generałem Piotrem Błazeuszem, który jest naszym głównym przedstawicielem przy NATO i UE - poinformował minister obrony
Na stanowisko rektora-komendanta Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki minister obrony wyznaczył generała brygady Dariusza Czekaja. Prorektorem do spraw wojskowych Akademii Sztuki Wojennej został generał brygady Jerzy Kwika.
Nowe nominacje dla dowódców jednostek dronowych i szpitala
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Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii został podpułkownik Bogumił Będkowski, a zastępcą komendanta 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ podpułkownik Sebastian Szymanek.
Szef MON podziękował oficerom za dotychczasową służbę i pogratulował im objęcia nowych stanowisk