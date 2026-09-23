Polska Zmiany kadrowe w armii. Generał brygady Witold Bartoszek nowym szefem wojsk dronowych Oprac. Adrian Wróbel |

Kosiniak-Kamysz: Rosja eskaluje konflikt z NATO Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o nominacjach we wpisie na platformie X.

Decyzję o wyznaczeniu na stanowisko szefa pionu operacyjnego do spraw UE - zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE - otrzymał generał brygady Mirosław Bodnar. Na pozycję inspektora wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, szef MON wyznaczył generała brygady Witolda Bartoszka.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz nowo powołany inspektor wojsk bezzałogowych gen. bryg. Witold Bartoszek Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Generał Bodnar pełnił wcześniej funkcję inspektora wojsk bezzałogowych. O zmianie jego stanowiska szef resortu obrony mówił już we wtorek. Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że generał "wykonał zadanie, które było mu polecone".

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- Te działania, do których się zobowiązał, zostały wypełnione, a teraz będzie kontynuował swoją misję w Brukseli. Będzie tam współpracował z generałem Piotrem Błazeuszem, który jest naszym głównym przedstawicielem przy NATO i UE - poinformował minister obrony

Gen. bryg. Witold Bartoszek Źródło zdjęcia: Tytus Żmijewski/PAP

Wicepremier W. @KosiniakKamysz wręczył dziś 8 oficerom #WojskoPolskie decyzje o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe.



Decyzje otrzymali:

- gen. bryg. Dariusz Czekaj wyznaczony na stanowisko rektora – komendanta @AWL_Wroc

- gen. bryg. Jerzy Kwika wyznaczony na stanowisko… pic.twitter.com/vlYz478USl — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 23, 2026 Rozwiń

Na stanowisko rektora-komendanta Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki minister obrony wyznaczył generała brygady Dariusza Czekaja. Prorektorem do spraw wojskowych Akademii Sztuki Wojennej został generał brygady Jerzy Kwika.

Generałowie Mirosław Bodnar i Witold Bartoszek Źródło zdjęcia: PAP

Nowe nominacje dla dowódców jednostek dronowych i szpitala

Pułkownika Andrzeja Czernyhowskiego wyznaczono na stanowisko dowódcy 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych, a do funkcji komendanta 109. Szpitala Wojskowego z przychodnią SP ZOZ wyznaczono płk. Piotra Antoszewskiego.

Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii został podpułkownik Bogumił Będkowski, a zastępcą komendanta 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ podpułkownik Sebastian Szymanek.

Szef MON podziękował oficerom za dotychczasową służbę i pogratulował im objęcia nowych stanowisk

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