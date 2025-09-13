Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Mogło dojść do przekroczenia naszej przestrzeni powietrznej". Trwa weryfikacja

Jacek Goryszewski
Goryszewski: mogło dojść do przekroczenia naszej przestrzeni powietrznej
Źródło: TVN24
Mogło dojść do przekroczenia naszej przestrzeni powietrznej, ale na tę chwilę tego nie potwierdzę - powiedział w rozmowie z TVN24 rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Mówiąc o wcześniejszym operowaniu wojskowego lotnictwa, zapewnił, że obecnie "zagrożenia nie ma".

W sobotę przed godziną 19 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone. Powodem rozpoczęcia działań było wcześniejsze zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych w regionach Ukrainy, które graniczą z Polską.

O zakończeniu operowania wojskowego lotnictwa reporter TVN24 Paweł Łukasik rozmawiał z rzecznikiem DORSZ podpułkownikiem Jackiem Goryszewskim. - Mamy niesprawdzone informacje, które teraz weryfikujemy, bo mogło dojść do przekroczenia naszej przestrzeni powietrznej, ale na tę chwilę tego nie potwierdzę, gdyż te informacje sprawdzamy. Równie dobrze mogła być to na przykład anomalia pogodowa i błędny zapis naszych systemów radarowych - przekazał.

Wyjaśnił również, że teren, gdzie zaniknął sygnał, będą prewencyjne sprawdzać wojskowe śmigłowce. - Ale uspokajam na tę chwilę: zagrożenie nie ma - zaznaczył.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
sikorski
Sikorski z Kijowa: razem możemy stawić czoła niebezpieczeństwu
Polska
imageTitle
Szokujące sceny na trasie Vuelty. Ruszyli na kolarzy
EUROSPORT
Noc, deszcz
Deszczowa noc, miejscami zagrzmi
METEO
ALERT RCB
Alert RCB, wyły syreny. Alarm odwołany
Lublin
Marco Rubio
Sekretarz stanu USA o rosyjskich dronach
Ulewa, burza, deszcz
Gdzie jest burza? Pada coraz silniej
METEO
tusk-nawrocki
Tusk: pozostajemy czujni, Nawrocki "na bieżąco informowany"
Polska
imageTitle
Zmarzlik walczy o historyczny tytuł. Decydujące zawody
RELACJA
Rumuński F-16
Rumuni przechwycili rosyjski dron
Polskie myśliwce biorące udział w operacji Baltic Air Policing. Nagranie archiwalne
Operowanie lotnictwa zakończone
Polska
imageTitle
Mecz na szczycie ekstraklasy odwołany
EUROSPORT
imageTitle
Kubacki wygrał konkurs Grand Prix. Walczył w trudnych warunkach
EUROSPORT
imageTitle
Dwukrotny błysk Mbappe wystarczył, choć osłabiony Real najadł się strachu
EUROSPORT
Akcja ratunkowa słowackich służb górskich
Śmiertelny wypadek w Tatrach. Zginęła Polka
METEO
Wybuch w kawiarni w Madrycie
Wybuch w kawiarni w Madrycie. Wielu rannych
Aleksandrów-Łódzki-mapa
Miał strzelać w powietrze z broni palnej. 49-latek zatrzymany
Łódź
Udany test działa elektromagnetycznego przeprowadzony przez japońską marynarkę wojenną
Pierwszy udany test elektromagnetycznego działa
imageTitle
Walczył jak równy z równym, nie dał rady. Polska przegrała z Wielką Brytanią
EUROSPORT
imageTitle
Nikt już nie odbierze mu wygranej we Vuelcie
EUROSPORT
imageTitle
Polacy bronili piłek setowych. Pierwsza wygrana w mistrzostwach świata
EUROSPORT
rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_02
Ukraińskie wojsko: gazociąg użyty przez Rosjan pod naszą kontrolą
Policja przerwała nielegalne manewry na targowisku
Driftowali na targowisku. Nie wiedzieli, że są obserwowani
WARSZAWA
upał, Włochy, dzieci, rodzice
Za gorąco, by się uczyć. Nauczyciele chcą dłuższych wakacji
METEO
Nieoznakowany radiowóz w akcji
Deszcz, domy, przejście i rozpędzony radiowóz. Policja analizuje film
Łódź
imageTitle
Polska sztafeta 0,02 sekundy od medalu mistrzostw świata
EUROSPORT
Odkrycie koło Kalisza
Wiedzieli, że mogła być tam kiedyś osada. Znaleźli biżuterię i monety sprzed ponad dwóch tysięcy lat
Poznań
imageTitle
Brytyjczyk wygrał kwalifikacje w Vojens. Zmarzlik w czołówce
EUROSPORT
Bariera na granicy fińsko-rosyjskiej
Budują barierę na granicy z Rosją. "Może być częścią ściany dronów"
Ryanair
Batalia giganta z hiszpańskim rządem. "Szantaż"
BIZNES
imageTitle
Liderzy rankingu pokonani. Debliści przedłużyli szanse Polski w Pucharze Davisa
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica