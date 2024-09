Ministra edukacji: wsparcie dla szkół zawodowych i technicznych będzie priorytetem dla rządu

Ministra edukacji Barbara Nowacka podczas inauguracji nowego roku szkolnego 2024/2025 w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu (Podkarpackie) powiedziała, że priorytetem rządu będzie "wsparcie dla szkół zawodowych i technicznych", aby kształcić uczniów z nowych technologii i nauk ścisłych.

W poniedziałek, 2 września ministra edukacji Barbara Nowacka wzięła udział w uroczystej ogólnopolskiej inauguracji nowego roku szkolnego 2024/2025 w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu w woj. podkarpackim.

- Chciałabym zapewnić (...), że dla naszego rządu i dla Ministerstwa Edukacji Narodowej wsparcie dla szkół zawodowych i technicznych będzie w najbliższym czasie priorytetem - powiedziała ministra podczas uroczystości. Zaznaczyła, że już teraz są programy, które wspierają zainspirowanie dzieci w przedszkolach naukami ścisłymi i technicznymi. Zapowiedziała, że w starszych klasach będzie wspierane nauczanie matematyki i nauk ścisłych.

Barbara Nowacka podczas ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego 2024/2025 PAP/Darek Delmanowicz

Nowacka: MEN będzie wspierało talenty, ale i tych, "którzy radzą sobie najsłabiej"

- Ministerstwo będzie (...) inwestowało we wsparcie tych, którzy radzą sobie najsłabiej - zapewniła. Zapowiedziała też wsparcie uczniów zdolnych i nauczycieli, którzy z nimi pracują, bo - jak mówiła - oprócz swojej pracy zawodowej wykonują wielką pracę nad szlifowaniem talentów młodych osób. - To jest kolejna rzecz, którą będziemy się w najbliższym czasie zajmować, na które również ministerstwo przeznaczy czas i środki - powiedziała szefowa MEN.

Poinformowała, że ministerstwo będzie prowadziło szerokie konsultacje nie tylko z radą dyrektorów szkół technicznych i zawodowych, ale i z przedsiębiorcami, tak by jak najlepiej przygotować młode osoby do wejścia na rynek pracy wysokich technologii, nowych potrzebnych kompetencji.

- Reformę, którą opracowujemy w ministerstwie, która zacznie wchodzić w życie od 2026 roku, opieram na dwóch filarach. Na filarze kompetencji przyszłości, takich, żeby odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata, ale również wyzwań gospodarczych - powiedziała Nowacka.

Ministra edukacji Barbara Nowacka podczas ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego 2024/2025 PAP/Darek Delmanowicz

- Uczniowie, uczennice, nauczycielki i nauczyciele, państwo dyrektorzy, samorządowcy, parlamentarzyści, cała społeczności szkolna - życzę wam siły i wytrwałości. Życzę wam, żeby ten rok był dla was rokiem, który będziecie dobrze wspominać, w którym wiele się nauczycie, wiele się dowiecie. Młode osoby będą miały szansę zawrzeć przyjaźnie, które są na całe życie. Będziecie w szkole bezpieczni i zaopiekowani. Ale przede wszystkim będziecie w tym roku pełni nowej wiedzy, kompetencji, siły i odwagi. Jesteście kwiatem Rzeczypospolitej. Niech tak pozostanie - zakończyła przemówienie Nowacka.

Nowacka: chcemy, żeby ukraińskie dzieci były widziane w polskich szkołach

Po uroczystej inauguracji Barbara Nowacka spotkała się z dziennikarzami. Odpowiadała między innymi na pytania dotyczące obowiązku nauki dla dzieci uchodźczych z Ukrainy. Mają uczęszczać do rocznych zerówek, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jeśli rodzice nie dopełnią tego obowiązku, grozi im odebranie świadczenia 800 plus.

- Ten rok jest też wyjątkowy dla młodzieży i dzieci z Ukrainy. Po czterech latach, często dla niektórych bycia poza systemem podjęliśmy trudną i odważną decyzję, polegającą na włączeniu młodzieży ukraińskiej w pełni w system edukacji polskiej - mówiła Nowacka.

Zaznaczyła, że "do tej pory dzieci ukraińskie mogły uczyć się zdalnie w szkole ukraińskiej, a w tej chwili chcemy, żeby były bezpieczne i widziane przez szkołę polską, skoro są w Polsce i pobierają też polskie świadczenia takie jak 800 plus, uczyły się polskiego języka, polskiej historii, żebyśmy wspólnie byli gotowi na mądre, dobre, przyjazne relacje".

- Rząd premiera Donalda Tuska zabezpieczył środki, żeby wesprzeć szkoły, nauczycielki i nauczycieli, samorządy w zatrudnianiu, również asystentów międzykulturowych, by to wejście było płynne i zapewniało bezpieczeństwo i spójność i żebyśmy wszyscy wiedzieli, że fundamentem Polski jest dobra szkoła, bez względu na to, skąd kto przychodzi - powiedziała.

Nowacka: podjęliśmy trudną i odważną decyzję włączenia młodzieży ukraińskiej w system edukacji TVN24

"Nie dopuszczę do tego, by szkoła stała się elementem walki partii partyjnej"

Nowacka powiedziała, że kiedy rozpoczynała pracę w ministerstwie, obiecała "szkołom uwolnienie z kagańca partyjnego, odpolitycznienie kuratorium, danie nauczycielkom i nauczycielom autonomii, prawa do decydowania o tym, w jaki sposób uczą, jakie zajęcia dodatkowe prowadzą z młodzieżą".

- Ja tego dotrzymam i jest mi niezmiernie przykro, że następują próby upolitycznienia szkoły przez różnego rodzaju organizacje pana Rydzyka, części episkopatu. Szkoła nie jest miejscem do urządzania politycznych wieców, manifestacji i próby zepsucia pierwszego września. (...) Nie dopuszczę do tego, by szkoła stała się elementem walki partyjnej - zapewniła Nowacka.

List ministry edukacji

Nowacka życzenia dla uczniów i uczennic opublikowała też na swoim profilu na Facebooku. Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że zmiany, które dotychczas wprowadziło ministerstwo - w tym przede wszystkim uszczuplone podstawy programowe - to wstęp do reformy planowanej przez MEN na 2026 r.

Wyraziła przekonanie, że tworzenie w szkolnej społeczności warunków do wszechstronnego rozwoju to istotny krok na drodze do zbudowania nowoczesnego, a przede wszystkim efektywnego systemu oświaty.

Zaprosiła uczennice i uczniów do debaty o przyszłości polskiej edukacji. "Powołanie krajowego rzecznika praw uczniowskich oraz wspólne debaty w ramach Okrągłego Stołu Uczniowskiego z pewnością uczynią wasz głos słyszalnym w tych sprawach, które dotyczą was bezpośrednio" - dodała ministra.

Zwróciła uwagę, że kolejnym krokiem jest zapewnienie dydaktykom należnego szacunku w społeczeństwie. "Nieustannie przyglądam się najlepszym rozwiązaniom dotyczącym pragmatyki tego szczególnego zawodu, a zwłaszcza regulacjom odnoszącym się do państwa roli w oświacie. Poczucie satysfakcji z codziennej pracy to również godne warunki finansowe. Dlatego zapewniam, iż ustalone w styczniu 2024 roku 30- i 33-procentowe podwyżki państwa pensji są jedynie początkiem procesu koniecznych zmian w tym obszarze" - zaznaczyła Nowacka.

Całej społeczności szkolnej życzyła "wielu inspiracji do działania, radości z osiągnięć, a ponadto odwagi w realizacji zawodowych planów oraz osobistych zamierzeń".

Autorka/Autor:ek/gp

Źródło: PAP