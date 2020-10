Minister zdrowia: chodząc na protesty, izolujmy się

Patrzę z ogromnym niepokojem na to, co się dzieje na ulicach - mówił w programie "Sprawdzam" w TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski, komentując protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską w sprawie aborcji. Zaapelował, aby chodząc na protesty, izolować się zwłaszcza od osób bardziej narażonych na poważny przebieg COVID-19.

"Mamy eskalację liczby zachorowań"

O protestach mówił w programie "Sprawdzam" na antenie TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski. - Oczywiście jestem zmartwiony, bo mając główne zadanie w postaci walki z pandemią, patrzę z ogromnym niepokojem na to, co się dzieje na ulicach - powiedział.

- Najbardziej narażeni na konsekwencje zachorowań są ludzie starsi i ludzie młodzi, którzy protestują, tak naprawdę nie odczują tego ryzyka, bo jeżeli zachorują, mogą zachorować bezobjawowo - powiedział. - Problem zaczyna się, kiedy wrócą do domu, jeśli są tam osoby starsze, z wielochorobowością, to to generuje już poważne ryzyko - wyjaśniał minister. - Apeluję do osób biorących udział w protestach, że chociaż izolujmy się od osób, które są właśnie na takie ryzyko bardziej narażone, żeby na nie nie przenieść tego, co w czasie protestu może zostać przekazane. Mówię tutaj o wirusie - zaapelował Niedzielski.