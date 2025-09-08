Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rząd ma sposób na "patolegislację" prezydenta. Zapowiedź ministra

Miłosz Motyka
Motyka o "patolegislacji" w wykonaniu prezydenta
Źródło: TVN24
Minister energii Miłosz Motyka z PSL przekazał w "Kropce nad i" w TVN24, że jeszcze w tym tygodniu projekt ustawy dotyczący między innymi cen energii będzie procedowany w Sejmie. We wtorek przyjmie go rząd. Działania prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie cen energii określił jako "patolegislację".

We wtorek rząd ma zająć się ustawą w sprawie zamrożenia cen energii do końca tego roku. Chodzi o przygotowany przez resort energii projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje utrzymanie maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 złotych za megawatogodzinę do 31 grudnia 2025 roku.

Motyka: w tym tygodniu ustawa trafi do Sejmu

Więcej o tej sprawie minister energii Miłosz Motyka z PSL mówił w "Kropce nad i" w TVN24. Przypomniał, że w sierpniu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, która przewidywała także zamrożenie cen energii do końca roku.

- Pomimo tych decyzji pana prezydenta, my przed działaniami prezydenta Polaków ochronimy. Taką ustawę jutro na rządzie przyjmiemy. Zostanie ona niezwłocznie przesłana do Sejmu i do Senatu, tak żeby we wrześniu jeszcze pan prezydent mógł ją podpisać - dodał.

 - Jeszcze w tym tygodniu będzie ona procedowana na posiedzeniu Sejmu - doprecyzował.

- Szkoda, że pan prezydent też nie widzi potrzeby systemowego rozwiązania, bo my o tym mówimy dość jednoznacznie - uważamy, że nie trzeba mrozić cen, trzeba robić wszystko, żeby nie trzeba było ich mrozić, żeby one były systemowo po prostu niższe - mówił dalej minister energii.

Motyka: to patolegislacja w wykonaniu prezydenta

Minister energii odniósł się też do tego, że prezydent Nawrocki sam złożył projekt ustawy w sprawie mrożenia cen energii, wyjmując ten komponent z ustawy wiatrakowej, którą zawetował.

Motyka takie działanie określił jako "patolegislację". - Wyciąganie z danego projektu jego części, wysyłanie do Sejmu i mówienie "a proszę bardzo, uchwalcie" to nie jest poważna legislacja. Poważna legislacja to jest ocena skutków danego rozwiązania - stwierdził.

Motyka: prezydent woli grać w polityczny ping-pong

Jednocześnie Motyka przekonywał, że projekt, który we wtorek ma przyjąć rząd, jest szerszy od tego, który zaproponował Nawrocki. - Nasz dotyczy nie tylko zamrożenia cen energii na ostatni kwartał, ale także bonu ciepłowniczego, który będzie realizował też wsparcie w zakresie ciepła systemowego - powiedział.

- Bo mogą się pojawić sytuacje z podwyżkami i my to mitygujemy w ten sposób, że gwarantujemy taki bon dla osób, które są narażone na ubóstwo energetyczne w zakresie podwyżek cen ciepła systemowego - tłumaczył.

- Pan prezydent tego nie dostrzegł, bo on woli grać dzisiaj z nami w polityczny ping-pong, zamiast zajmować się realnym rozwiązaniem jakiegoś konkretnego problemu - stwierdził gość TVN24. - Nie wyobrażam sobie, żeby pan prezydent zawetował tę ustawę. W kolejnych krokach będziemy mu wysyłali kolejne projekty ustaw - zapowiedział.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Miłosz MotykaPolskie Stronnictwo LudoweEnergia elektrycznaPrąd
Czytaj także:
Piorun, burza
Grzmi w części Polski. W mocy ostrzeżenie trzeciego stopnia
METEO
Budynek w mieście Gaza zniszczony przez Izraelczyków w bombardowaniu
Netanjahu: Zostaliście ostrzeżeni. Uciekajcie
Świat
imageTitle
"Słońce zaświeciło w polskiej szatni". Odwaga Urbana doceniona
EUROSPORT
Oszust próbował wyłudzić od seniorki gotówkę (zdjęcie ilustracyjne)
"To jest raczej teoretyczne i marzycielskie". Członek RPP o stopach procentowych
BIZNES
Michał Kamiński
Pytania o "lojalność polityczną" Kamińskiego. Minister: oto potwierdzenie
Polska
Zniszczenia w powiecie nowosądeckim
Prawie 400 interwencji strażaków po burzach
METEO
Burze, noc, piorun, błyskawica
Gdzie jest burza? Wyładowania pod wieczór
METEO
pap_20240513_0QR
Zaufanie do Kamińskiego "nadszarpnięte". "Potrzebujemy więcej wytłumaczeń"
Polska
Awaria prądu w obrębie dwóch dzielnic (zdjęcie ilustracyjne)
Wieczorna awaria prądu na Mokotowie i Ursynowie
WARSZAWA
imageTitle
Trener polskich koszykarzy ma tylko jedno marzenie
EUROSPORT
pap_20250424_2BD
"Zdzielę cię w tę p.... twarz". Awantura z udziałem ministra finansów
BIZNES
Mglista noc
Nocna aura będzie niespokojna
METEO
Pole golfowe, gdzie doszło do próby zamachu na Donalda Trumpa
Grozi mu dożywocie za próbę zabójstwa Trumpa. Chce bronić się sam
Świat
Grzegorz Braun, Daniel Obajtek, Patryk Jaki 
Trzem polskim europosłom grozi utrata immunitetu. Ruszyła procedura
Polska
imageTitle
Iskrzy na linii Francja - PSG. Trener Trójkolorowych odpiera zarzuty
EUROSPORT
Konkret24. Niemieckie dane o zawróceniach do sąsiednich krajów
"Proceder trwa nadal"? Ilu migrantów przekazano ostatnio z Niemiec do Polski
Jan Kunert
"Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
Osobiste spojrzenie na idola. Nowy film Holland to coś więcej niż biograficzne kino
"WYBÓR WRONY"
Most w miejscowości Gulcz
Pracownik spadł w trakcie remontu z mostu. Nie żyje
Poznań
François Bayrou
Francuski rząd upadł
Świat
Archer zmarł w nagrzanym radiowozie
Pies zmarł w nagrzanym radiowozie. "Był naszym partnerem, obrońcą"
METEO
Rusza modernizacja dworca PKP w Otwocku
Zabytkowy dworzec PKP w Otwocku przejdzie remont. Tak ma wyglądać
WARSZAWA
Opole. Interwencja z agresywnym mężczyzną
Był agresywny, miał nóż i pluł na policjantów. Nagranie z interwencji
Opole
imageTitle
Trafił dopiero za czwartą próbą. I ruszyło
EUROSPORT
Kamiński
Co robił w USA? Za czyje pieniądze? Kamiński odpowiada
Polska
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Alert RCB dla kolejnych regionów
METEO
MSZ Czech
Wydalili białoruskiego dyplomatę. MSZ: to szpieg
Świat
moskwa rosja shutterstock_2532910897_1
Rosyjska gospodarka ugina się pod ciężarem stóp procentowych
BIZNES
Stephen King
"Król horrorów" o Trumpie: nikt by w to nie uwierzył
Świat
imageTitle
Zaskakujące problemy Yamala. Nie mógł wrócić do domu z drużyną
EUROSPORT
Rowerzysta zmarł w szpitalu
Potrącił go i chciał uciec, rowerzysta nie przeżył. Jest śledztwo
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica